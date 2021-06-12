調教你MIRROR｜Anson Lo被指向鏡粉洩露行蹤　姜濤認隊友互相猜疑

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-12 01:35

人氣男團MIRROR在ViuTV真人騷《調教你MIRROR》中為進化成更團結的「Better MIRROR」接受梁祖堯調教，今晚（11/6）播出的第五集下半便講述私追阻礙拍攝的情況，除了畫面上交代有大量粉絲湧入梅窩跟實MIRROR 12位成員外，梁祖堯亦指粉絲避無可避，對拍攝造成不少困擾：「我覺得好可惜，因為我哋設計咗一啲Item，例如喺街寫生或者去睇牛之類，我哋知道已經冇可能做到。」

點擊下圖觀看鏡粉私追情況：

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而MIRROR各成員亦有談到私追對他們造成的困擾，原來經理人花姐、寶姐均不希望他們自己解決類似事情，但姜濤希望可以由他們自己負責：「我覺得我哋都要講，都有呢個責任……某啲場合真係唔鍾意咁，希望大家唔好再令我難做。」

另外，他又說「望佢哋真係要識分場合，我成日都希望佢哋聽到我嘅心聲，就係如果大家真係支持我、Care我，請你Care我嘅感受，Care我身邊嘅人嘅感受」「我覺得我哋都要講，都有呢個責任，某啲場合真係唔鍾意咁，希望大家唔好再令我難做。」

姜濤希望私追飯可以手下留情。（電視畫面）

Anson Lo亦有談到之前被懷疑放料讓鏡粉私追的往事：「我唔係怕私追或者影相同簽名，我係怕身邊啲人點諗，怕你哋（MIRROR各成員）會點諗，會唔會覺得係我叫佢哋嚟，因為近兩年我哋都有好多洩漏消息嘅事，好多聲音嘅矛頭都係指向我。」

Anson Lo回應被指透露MIRROR行蹤事件。（電視畫面）

姜濤承認該段時間MIRROR隊中確實出現猜疑，梁祖堯亦察覺談起事件時12子氣氛凝重：