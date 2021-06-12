曾淑雅出名愛狗但發文自認「疏忽的主人」：突然一隻腳跛咗

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-12 17:00

Jumbo曾淑雅工作不斷，加入《姊妹淘》主持行列，又有《3日2夜》、《港產旅行團》等節目播出。（IG：@jumbotsang）

自簽約TVB後Jumbo曾淑雅工作不斷，加入《姊妹淘》主持行列，又有《3日2夜》、《港產旅行團》等節目播出。閒時則與愛犬Bubu到處遊玩，但她卻發文指自己是個疏忽的主人，原來bubu早前突然跛左！

Jumbo曾淑雅指經過2個月休養愛犬康復啦。（IG：@jumbotsang）

Jumbo一連上載多張與愛犬Bubu嘅合照，原來Bubu剛康復：「漫長2個月的休養，親愛的bubu腳仔康復了終於可以落街街啦。這次是作為主人的疏忽。一直精靈活潑。。一起爬山。。覺得9歲既（嘅）你都仲好健康而沒注意到。。行得跑得既（嘅）你原來已經要開始面對老化問題。。一晚落街跑左（咗）陣轉左（咗）一個彎，突然後邊一隻腳跛左。。。超級擔心。。。經過一晚沒好轉就立即睇醫生，醫生說是十字韌帶斷裂了，再照X-ray 亦發現後腳仔有些先天的缺陷，再老點也會慢慢有炎症問題，情況不能拖。第二日就立即做手術了。」幸好經過Jumbo悉心照料Bubu終回復精靈，佢亦提醒大家「愛要及時」。