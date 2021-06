已懷孕九個月的楊洛婷(Rabeea),為慶祝與老公黃天翺(Tim)拍拖15周年,特意拍攝一輯唯美大肚寫真。繼昨日公開拍攝花絮後,Rabeea今日(12/6)再上載多張浪漫孕照並寫着:「I still love all our first dates on the beach watching the sunset, counting stars and me trying to get you to go skinny dipping! (我還是喜歡我們的第一次約會,在海灘看日落、數星星和試着叫你裸泳。)」穿上美人魚造型晚裝裙的Rabeea突顯孕婦身段,再加上她與老公Sweet爆的互動,獲網民大讚甜到漏之外,圈中好友陳自瑤、孫慧雪亦忍不住心心眼高呼:「好靚呀!」