AK江𤒹生痛失13歲愛貓「豬仔」　貼合照道別：遲啲彩虹橋再見

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-12 18:05

人氣男團MIRROR成員AK（江𤒹生）是出名的貓奴，家中養了多位主子並不時在社交平台上載與愛貓的相處點滴。可惜昨晚（11/6）AK在IG限時動態表示其中一隻貓貓「豬仔」離世，他貼出手拖「豬仔」的黑白照片並寫道：「再見豬仔，謝謝13年的陪伴，先去搵叮叮同波子哥哥團聚先，我哋遲啲彩虹橋再見。」

Anson Kong貼黑白照道別13歲愛貓「豬仔」。（Instagram/@_kisang_）

愛貓如命的AK今日（12/6）在IG貼出多張「豬仔」的照片並寫下長文表達對愛貓的不捨：「再見了Ger豬仔，昨天你畢業了。謝謝你這13年來一直成為我家的小胖天使，記得是媽媽的一次清潔工作，碰巧當時客戶養的貓剛剛生了幾隻貓寶寶，但又養唔哂咁多隻。我媽說『不如這單工作不收你們錢，可以給一隻我們養嗎？』客戶都馬上答應，我知道這是我們媽媽做過最開心的一次工作。」

他續指兩年前發現「豬仔」腦內有陰影，由於年紀大無法承受高風險手術，醫生亦估計愛貓只剩半年壽命。看到愛貓飽受病痛折磨，AK曾一度覺得是否不應該再自私地勉強將「豬仔」留在身邊，幸好他們沒有放棄，而「豬仔」亦成功戰勝病魔：「兩年前，你忽然愈來愈行唔到，每行一步都好辛苦。我哋即刻帶你去睇醫生，開頭大家都以為會唔會係年紀大骨頭痛。點知一check就發現係腦下面有陰影，醫生話可能是腦癌，而且位置上以tiger當時的年紀係冇可能承受到一個咁高風險嘅手術，現在佢嘅行動力會慢慢無哂，然後就會離開，你哋仲有大概半年時間。聽到呢到，當時大家都只可以係喊同不停搵方法去睇下仲有冇得醫。食療試過、針灸試過，情況最差嘅時候，真係只係得返個頭可以郁到。每日要用針筒打營養液，但每日見住你好辛苦，當時都會問自己係咪太自私，只係想你盡量留喺自己身邊耐啲，但忽略咗你嘅辛苦。我每晚都會抱住你問你 係咪好攰，嗰身係咪好痛，如果你唔想撐落去要話畀我哋知，但你每次都會用你最大力度拖實我隻手指，所以我知道你仲想打呢場仗。好多謝主幫你渡過咗呢個難關，係事發後半年左右，忽然間你可以慢慢自己行返，食到嘢、跑、跳，雖然冇跑得以前咁快、跳得咁高，不過你肥仔底本身都唔係快所以都ok。你嘅好返醫生都話係奇蹟，最後討論結果可能你係中風而唔係腦癌，不過無論點都好你都打贏咗呢場仗，我們家最叻嘅小鬥士。」

愛貓如命的AK今日（12/6）在IG貼出多張「豬仔」的照片並寫下長文表達對愛貓的不捨。（IG/ @_kisang_）

AK感謝「豬仔」13年來的陪伴，亦希望能以另一種方式再續前緣，字裏行間充滿不捨：「雖然你病好之後好臭脾氣，激嬲你之後你就會成日都周圍屙屎，我都踩唔少次，每次踩中後我都會話你好麻煩，但你唔好信係真，因為無論踩多幾多次屎，我哋都係咁錫你咁愛你。呢兩年每一日嘅相處對我們來說已經是bonus，你很乖，真的很乖，呢十三年你陪我成長了很多。很抱歉，一直說想為你們拍片，都遲遲未做。最近有人聯絡咗想幫我們影一張全家福，我也答應了，但遺憾你不能參與了。但好多謝節目組最近嘅片段有一段仔是我和你的回憶，我會好好記住。多謝你嘅出現令我們屋企咁幸福，我哋會好掛住你，放心係彩虹橋度跑，去搵波子哥哥同叮叮細佬玩先，嗰度有好多罐罐。我地遲啲再見或者希望以另一種方式再續前緣。再見了豬仔，永遠愛你。」

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