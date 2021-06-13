撻出愛火花｜馬德鐘演渣男入木三分　出道30年竟然零緋聞？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-13 23:00

以柔道為主題的經典劇集《撻出愛火花》（2000）近日於深夜時間在翡翠深宵劇場時段重播，更是謝霆鋒唯一一套主演的TVB劇集。而劇集開首就已經上演了一幕馬德鐘悔婚的戲碼，而且更將「渣男」的角色演得入木三分！

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其實馬德鐘都是靠「渣男」上位，撇開電影《強姦2之制服誘惑》經典「扣你50分」情節，馬德鐘在《創世紀》（1999）可謂將「渣男」發揮到極致，當年亦曾因劇中「葉榮晉」一角而受到觀眾注視。葉榮晉在劇中是超級敗家仔，除了不斷出招陷害葉榮添（羅嘉良飾）等人，更曾強姦田寧（蔡少芬飾）、輕薄強吻秦淑芬（鄭雪兒飾）、更對自己親生兒子見死不救，不過他最終亦惡人有惡報，不單只被趕出葉家，更被蔣舒（劉綽琪飾）色誘而染上愛滋病。

一個小人臉！（劇照）

事實上，馬德鐘高大帥氣，要飾演「渣男」的確很有說服力，但他早於1993年已經與初戀張筱蘭結婚，與其他女星幾乎絕緣，甚至有傳媒冠以「零緋聞」的形容詞。不過馬德鐘仍然曾被誤會，2006年，他與佘詩曼合作《鳳凰四重奏》後就被發現一起夜蒲，男方亦曾到過阿佘的香閨而傳過緋聞；而在與徐子珊拍攝《洪武三十二》時，二人亦曾傳緋聞。

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