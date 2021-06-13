袁潔瑩當年厭食症暴瘦極大影響：出去銅鑼灣都要很大勇氣

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-06-13 21:15

袁潔瑩上年與一眾好友包括湯寶如、江欣燕、關寶慧、黃百鳴等一起慶祝51歲生日，她面容消瘦，眼神疲憊，似乎狀態欠佳，令不少網民替她擔心。她在1994年患上厭食症，對她的事業造成極大影響，其後她漸漸淡出幕前，直至2013年獲邀參演劇集《女人俱樂部》，完成拍攝、宣傳後，袁潔瑩又再次淡出幕出，只會偶爾被好友曝光近照。

睇睇袁潔瑩早期作品：

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早前應邀到肥媽及彭鏡光的節目《健康快樂百二歲》做嘉賓，她表示曾經很介意別人說她肥，但後來就釋懷了，更指現在自己用餐很慢，會用四小時食一餐。她也說以前試過情緒很低落，連頭髮都不剪，出街例如去銅鑼灣這些地方要很大勇氣，但指自己沒有想過要退出幕前。

肥媽及彭鏡光的節目《健康快樂百二歲》。（影片截圖）

1994年，袁潔瑩患上厭食症，更有指她曾想過輕生，當年傳聞她是因為工作壓力加上感情問題以致壓力爆煲所致。傳聞當年袁潔瑩與郭富城拍過拖，雖然不少圈中人都認為二人非常登對是「金童玉女」，但卻因緋聞傳出而導致袁潔瑩成為粉絲的公敵，最後因壓力太大而分手收場；之後袁潔瑩亦傳過與劉鑾雄拍拖，但最後又傳她是看錢份上而無疾而終。

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