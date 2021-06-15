周汶錡混血仔仔本地名幼做班長　棄讀國際學校只為一個原因

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-15 19:45

周汶錡（Kathy）於2012年與法籍丈夫Julien Lepeu結婚，婚後育有兩個混血仔仔Jacques和Avner，分別5歲與4歲。但兩公婆並沒有安排兩個小朋友讀國際學校，反而選擇讀本地幼稚園，因為希望孩子可以學好中文。

Kathy和老公希望兩個混血仔仔學好中文，所以沒有讀國際學校（IG圖片／kathychow520）

Jacques和Avner入讀跑馬地樂活道的天主教聖瑪加利大幼稚園，是本地低調名校，校風良好，每年學費為4萬零8百元，派位成績優異，不少學生考入熱門小學如聖保羅男女中學附小、聖保祿天主教小學、瑪利曼小學等，因此大受家長歡迎。

Kathy一對仔仔入讀本地幼稚園天主教聖瑪加利大幼稚園（IG圖片／kathychow520）

據說Julien雖然是法國人，但入鄉隨俗的他也重視廣東話和中國文化，所以與太太Kathy有共識讓仔仔學好中文。Kathy不時也在社交平台分享仔仔的學習日常，其中一張大仔Jacques着校服的照片，心口掛有「班長」的牌子，相信是被選做班長，又有兩個仔仔一齊練習書寫中文的片段，不少網民大讚「繁體字寫得好靚」。

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