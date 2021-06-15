了不起的姐姐2 | 容祖兒上內地訪談節目　遊艇出海拍攝天后級待遇

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-06-15 21:00

內地綜藝節目《了不起的姐姐2》，主持人蘇芒請來不少紅星接受訪問，繼張栢芝大談父母離異及初見星爺心情後，新一集的明星嘉賓，是樂壇天后容祖兒及經理人霍汶希(Mani)，預告片中見到二人乘坐遊艇出海進行拍攝，比起栢芝要留在室內錄影，明顯是不同檔次，也證明祖兒在娛樂圈的地位。

《了不起的姐姐2》新一集訪問容祖兒和霍汶希。（影片截圖）

蘇芒主持的《了不起的姐姐2》，先後訪問過景甜、黃奕等女星，而近年成為綜藝節目常客的張栢芝，也上了該節目，大爆當年拍攝《喜劇之王》跟周星馳初次見面的經過，節目組更安排了栢芝在一間花園洋房接受訪問。新一集的預告，率先透露兩位受訪藝人，她們是樂壇天后容祖兒及經理人霍汶希，節目組更以亦舒小說《流金歲月》兩位女主角，形容祖和Mani的友誼，二人互相扶持，相識相知20年，已經超越藝人和經理人的關係。訪問內容固然令人期待，但節目組安排祖兒和Mani乘遊艇出海錄製節目，而栢芝只能留在室內，待遇明顯不同檔次，祖兒在演藝界的地位，確是無人能及。

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下圖有《乘風破浪的姐姐2》祖兒精彩演出：

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同場加映葉蒨文泳裝美圖：