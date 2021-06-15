調教你MIRROR︱「梅窩事件」始末全紀錄　姜濤有冇「怒斥」粉絲？

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-15 23:59

ViuTV真人騷《調教你MIRROR》今晚（15/6）播出的第七集，便繼續還原「梅窩事件」始末。除了較早時間公開的姜濤呼籲粉絲離開，以及十二位成員一同向粉絲鞠躬的畫面，今集亦有其他重要畫面曝光，原來MIRROR一眾成員踏出酒吧呼籲粉絲離開之前，他們經過一段時間討論，副隊長Anson Kong便指他們應該直接叫粉絲離開，而非問他們「可唔可以」，而他們也覺得由副隊長Anson Kong、隊長Lokman和「梅窩隊長」姜濤開口要求是最為恰當，至於MIRROR行動之前，梁祖堯也得到經理人花姐（黃慧君）准許。

不少「鏡粉」駐足於酒吧外，令MIRROR無法在戶外自由拍攝。（電視畫面）

調教你MIRROR｜姜濤語重心長勸粉絲離開 還原「梅窩事件」

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Anson Kong和Lokman呼籲在場歌迷離開後，便輪到姜濤發表講話：「首先同大家講聲辛苦晒，大家一直以來等咗我哋咁耐，以下呢番說話，係我向支持我嘅Fans講嘅，其實一直以來，我都好少公開咁向Fans講嘢，包括關於私追嘅事，因為我一直都好開心大家陪住我哋，陪住我，但呢次嘅旅程裏面……的而且確，支持我嘅歌迷，大家嘅行為令到我有啲唔開心，我唔想同大家隱瞞，因為你哋係我嘅Fans，我有責任保護你哋，我講過嘅，所以我唔想你哋俾我以外嘅人指責。」

雖然過去不少報道指姜濤「怒斥」粉絲，但他整個過程都是心平氣和，點擊下圖觀看姜濤發表講話的其餘內容：

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另外，姜濤、Tiger回房與梁祖堯對談時，亦指自己今次與私追粉絲直接對話，對他而言是一件大事：「出道以嚟，私追問題，都係造成內容矛盾嘅原因之一，所以大家能夠團結面對外界嘅問題，我覺得好難忘。」而姜濤亦好希望MIRROR可以繼續團結下去，不但稱自己因為身為隊中一員而感到驕傲，更指希望藉着花姐缺席梅窩拍攝，十二子可以開心見誠消除所有芥蒂：「我有希望經過呢次旅程，大家可以將好多事開心見誠咁傾，因為之前發生咗好多事，花姐甚至唔敢畀我哋坦誠咁傾，因為覺得一旦講出嚟，MIRROR就會冇。」