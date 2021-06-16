謝嘉怡完成21日隔離拍片跳起Yeah　分享豪華檢疫海景酒店價值不菲

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-17 12:23

謝嘉怡終完成21日隔離。（IG：@lisamarie_tse）

從外國返抵香港人士，檢疫安排要求於指定酒店最多隔離21日，臨近暑期隔離酒店供應非常緊張，而且價錢相當貴。港姐冠軍謝嘉怡早前返蘇格蘭探親，回港隔離期間不停出POST，這天終完成21日檢疫出關，更拍片介紹無敵海景貴價酒店。

謝嘉怡分享她入住的貴價隔離酒店。（IG：@lisamarie_tse）

翻查第四輪指定檢疫酒店名單，涵蓋31間酒店，提供約8,500間不同種類和價格的酒店房，最平21日要價9千多元。而謝嘉怡入住的檢疫酒店位於港島西營盤，屬五星級酒店及服務式住宅，與西環碼頭相距5分鐘路程，Lisa入住的是海景套房，達70平方米相當寬敞，落地大玻璃180度全海景臨海感十足。

謝嘉怡入住的貴價隔離酒店有180度海景。（IG：@lisamarie_tse）

酒店洗髮沐浴產品用上英國皇室御用品牌Molton Brown，英女皇都指定用此系列。加上無敵海景，難怪連日來Lisa隔離生活都很寫意。酒店官網顯示21晚隔離住宿要價$41250，包三餐及可借用遊戲機與瑜珈墊等。而Lisa入住的海景套房長期爆滿無法報價，380呎海景客房亦需要到9月中才能預約，21日隔離要價$62250。

點擊睇謝嘉怡隔離酒店及更多靚相：