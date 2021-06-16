裕美受林母差遣做情敵阿四　表面破冰實質是一場「婆媳」之爭？

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-16 18:30

林作與富三代鍾培生的拳擊戰令全城引頸期待，不過其女友與母親Lily是另一個戰場，二人多次交手，不出勝負。

今日（16日）是《2021香港小姐競選》第二輪面試，雖然晉級佳麗質素高夠養眼，不過都不及裕美陪同林母的理想新抱人選兼契女霍穎璇（Bronte）參加面試咁具娛樂性。裕美表示是受林母差遣陪同契女來面試，表面上關係破冰，實質更似一場「婆媳」之間的較量。

「林鍾之戰」令人期待，不過其實裕美和林母不時隔空過招，是另一個戰場（資料圖片）

林母唔鍾意裕美全城皆知，裕美早前爆林作全家人在group chat中稱她是「雞」，她亦曾反擊對方「同樣是失婚、學歷唔高人士」，林母更說過如果林作瞞她娶裕美就會斷絕母子關係，二人多次隔空過招，網民亦樂於食花生。如今裕美竟然答應林母要求，陪「情敵」參加港姐面試，劇情峰迴路轉。

林母經常公開向裕美開火，但今日竟然派裕美陪指定新抱人選霍穎璇面試港姐（葉志明攝）

裕美接受傳媒訪問，表示自己「係佢（林母）嘅奴隸，佢任意差遣」，不知二人是否達成某些協議，裕美盡力攞分軟化林母態度？還是林母希望藉今次機會，讓裕美近距離接觸內外兼備的Bronte，令她覺得自愧不如知難而退？抑或讓她做Bronte阿四，暗示她地位不如對方？箇中內情令人猜不透。不過裕美雖然甘於受差遣，但亦不忘暗窒伯母兩句，不讓自己的位置過於卑微，算是進退得宜。

裕美衣着亦大方恰宜，她身穿綠色上衣配黑色鬆身褲，側孭Chanel 19 2021年度假系列黑白菱格手袋配Chanel雙C耳環。低調衣着方面做返助手本分，拎名牌袋表現自己身價，簡單又不會過於搶鏡，恰到好處，相當聰明。

她亦全程盡責保護Bronte，不單為她拎重物，又為她隔開傳媒，當Bronte被問及之前曾為ViuTV拍節目的尖銳問題，她又為對方解圍，表示「好耐之前嘅事」，當記者舉相機影相，她亦非常識做地馬上避開鏡頭，今日的表現可說是滿分。林母今次派裕美來幫忙真係揀啱人，而裕美亦冇失禮，打和啦！

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