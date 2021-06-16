木村拓哉進軍美劇拍攝《THE SWARM》　挑戰全英對白預計明年上架

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-16 14:45

現年48歲的男神木村拓哉將參與串流平台Hulu跟歐洲電視台合作拍攝的科幻驚悚劇《THE SWARM》（暫譯：《群》），拍攝工作即將於今年9月在意大利開拍，而木村預計7月出發到當地準備。根據日本媒體報道，今次木村將會挑戰全英語對白。而木村亦表示由於全球疫情仍然持續，所以必定會小心謹慎地赴拍攝現場。

據知劇集《THE SWARM》改編自Frank Schätzing創作的同名暢銷小說，更奪得德國Kurd-Laßwitz獎年度最佳科幻小說、德國出版界金羽獎等多項文學獎項。劇情主要講述深海高智慧生物與人類鬥爭的科幻故事，而木村在劇中飾演科學家小組的創辦人。《THE SWARM》由HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）監製Frank Doelger擔任製作，陣容方面由德國及美國等十多個國家的演員組成。

其實3年前已經有外國媒體報道過小說拍成劇集的消息，直到今年才確認製作細節。根據日媒報道，Frank Doelger對於今次能夠跟木村合作，是莫大的喜悅，：「木村拓哉對工作真摯的態度很值得尊敬，能夠將代表日本的巨星介紹給新觀眾，我也相當興奮。」

+ 12 + 12 + 12

另外，外界亦相當關心木村的英文水平，報導指木村自拍攝《2046》時已經開始學習英語。雖然4年前木村憑電影《無限の住人》進軍康城影展，但當時接受訪問的英語因文法、口音遭網民批評，相信今次木村將會盡力改善英語水平。