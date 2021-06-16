《死因有可疑》vs《嫌疑事件簿》　TVB「開放式密室」膠出趣味

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-16 22:30

新一輸電視大戰正式開鑼，由TVB製作的《死因有可疑》和ViuTV的《嫌疑事件簿》在同一日（14/6）啟播，而且同樣於晚上10:30播放，時段重疊，唯一不同是《死因有可疑》由10:30播至11:15，而《嫌疑事件簿》則只播放至11:00。

同時段播，觀眾會點揀？（網上圖片）

根據資料顯示，ViuTV的《嫌疑事件簿》於今年3月開拍，而TVB的《死因有可疑》則於5月才開始拍攝，時間上可以看得出TVB的製作比較趕急，由開拍至見街只約個半月時間。所以《死因有可疑》整個拍攝都是就地取材，在自家錄影廠自製兇案現場，換句話說，TVB是100%道具，而且拍攝位置較狹窄，場景1與場景2根本就是同一個場地，感覺稍微粗製濫造，最離譜是在第二集，眾位玩家發現一直在攝影廠的「開放式密室」，試問有何說服力和懸疑可言？

相反，有更多時間準備的《嫌疑事件簿》採用了實景，第一宗「度假村殺人事件」則特地租借真實度假村拍攝，非常揼本夠誠意。可惜的是真實場景太過單調，加插的案件道具好明顯是刻意安插在場景之上，略嫌礙眼兼突兀。

《死因有可疑》，場地一眼望晒！（截圖）

《嫌疑事件簿》，實地拍攝更加真實感。（截圖）

其實早於4、5年前，韓國、內地已經開始製作此類「推理綜藝」，香港人較為熟識的應該是芒果TV製作的《明星大偵探》，其玩法基本上是《死因有可疑》的高配版，採用實景再加入案件元素，劇本感強卻又不失真，打個比喻，《明星大偵探》的「證據」和「推理」已經不只流於物品，甚至連兇手的移動距離、時間、行兇方式以及逃走路線亦納入推理的範圍之內，感覺就似在看真人騷版《金田一少年事件簿》。

《明星大偵探》連人物的背故事都會以影像呈現，對比起TVB製作的《死因有可疑》更能令觀眾投入。（截圖）

雖然TVB 是100%道具，但觀感上，網民反而覺得「膠有膠睇」！蒐證過程走馬看花、場景道具失真、玩家甚至連自己的角色背景和屬於自己的物品都傻傻分不清，感覺兒戲。但亦正因如此，《死因有可疑》採用「畫公仔畫出腸」的形式去表達節目內容，將原意是與觀眾一起去查案的「推理綜藝」精髓一改變成觀眾陪玩家推理，加上節目的人物較有綜藝感，即使不帶腦觀看亦起碼「得啖笑」，節單易明較有趣味。

相反，《嫌疑事件簿》卻敗在貪心，一個節目有8個嫌疑犯，而且各有故事各懷鬼胎，從而令整宗「事件」變得非常複雜，同時節目時間又短促，整個推理過程較為雜亂無章，觀眾較難去接受。不過《嫌疑事件簿》有一樣做得較TVB用心，是各位「玩家」都非常熟識自己的背景以及要隱藏的「事實」，加上「玩家」非常入戲，尤其是演戲經驗較多的張建聲，若然不告訴觀眾節目是「推理綜藝」，隨時會被誤會為「劇集真人騷」，令觀眾較為抽離難以代入，更莫講要與「玩家」一起去推理。

郭子豪幾有綜藝感，張建聲太過入戲。（截圖）

點擊睇睇《死因有可疑》與《嫌疑事件簿》的部份節目畫面加以說明：

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同場加映：死因有可疑｜自嘲製作費低預告穿崩最抵死 首集證物太多易吃不消