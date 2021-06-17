《漫威制裁者》主角接棒李察基爾　擔正拍美劇版《美國舞男》

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-17 15:00

Marvel美劇《漫威制裁者》（MARVEL'S The Punisher）2017年於Netflix上架後大受歡迎，雖然Netflix宣布取消這套劇令大批劇迷感到不滿，但令主角Jon Bernthal人氣急升。繼拍攝完電影《滅我者》（Those Who Wish Me Dead）後，再宣布接棒李察基爾（Richard Gere），拍攝美劇版《美國舞男》（American Gigolo）。

Netflix宣布取消《制裁者》引起大批劇迷不滿。（Netflix）

根據外國傳媒報道，美劇版《美國舞男》由Showtime開發。劇情主要講述舞男Julian（Jon Bernthal飾）於15年前因謀殺罪入獄，出獄後除了尋找當年讓自己無辜入獄的真相，同時希望能夠跟真愛Michelle（Gretchen Mol飾）重逢。

過往擅長拍攝打鬥戲的Jon Bernthal首次挑戰飾演舞男，有大批粉絲得悉他將飾演美劇版《美國舞男》都表示興奮，更笑言可以看到Jon騷肌。另外，劇集由《黑手遮天》（Ray Donovan）製作人David Hollander擔任編劇、導演及節目統籌。