《漫威制裁者》主角接棒李察基爾　擔正拍美劇版《美國舞男》

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-06-17 15:00

Marvel美劇《漫威制裁者》(MARVEL'S The Punisher)2017年於Netflix上架後大受歡迎,雖然Netflix宣布取消這套劇令大批劇迷感到不滿,但令主角Jon Bernthal人氣急升。繼拍攝完電影《滅我者》(Those Who Wish Me Dead)後,再宣布接棒李察基爾(Richard Gere),拍攝美劇版《美國舞男》(American Gigolo)。

Netflix宣布取消《制裁者》引起大批劇迷不滿。(Netflix)

根據外國傳媒報道,美劇版《美國舞男》由Showtime開發。劇情主要講述舞男Julian(Jon Bernthal飾)於15年前因謀殺罪入獄,出獄後除了尋找當年讓自己無辜入獄的真相,同時希望能夠跟真愛Michelle(Gretchen Mol飾)重逢。

過往擅長拍攝打鬥戲的Jon Bernthal首次挑戰飾演舞男,有大批粉絲得悉他將飾演美劇版《美國舞男》都表示興奮,更笑言可以看到Jon騷肌。另外,劇集由《黑手遮天》(Ray Donovan)製作人David Hollander擔任編劇、導演及節目統籌。