鄧伊婷紅隧驚現巨型廣告　獲神秘金主斥資百萬力谷：好驚喜

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-18 18:29

有金主分別喺港九新界落大型廣告撐自己，鄧伊婷話有時間都想去廣告牌打卡。(ig圖片)

近日有網民以「鄧伊婷係乜水」為題喺討論區開po，事關有網民分別在紅隧九龍方向入口、將軍澳隧道口以及銅鑼灣大廈外牆見到鄧伊婷嘅大型廣告牌，但由於廣告牌上只有「IRINA TANG 鄧伊婷」字眼以及一個二維碼，只係直接登入鄧伊婷的個人FB ，有別於一般嘅商品廣告，要知道紅磡廣告位入場費由45萬起，而將軍澳隧道及銅鑼灣嘅商廈廣告位亦由25萬起跳，換言之，三個廣告牌加埋差不多要一百萬埋單！比起姜濤嘅50萬生日應援更為「豪」，或者係因為論人氣、論知名度，鄧伊婷都輸姜濤一大截，所以才網民才會問「鄧伊婷係乜水」

紅隧鄧伊婷廣告牌上完全沒有品牌名及任何宣傳字句，大大個人打橫瞓，除了名字外，仲有一個連結到fb嘅二維碼。（網上圖片）

銅鑼灣區張相更吸晴，唔知以為係瘦身廣告。（網上圖片）

31歲嘅鄧伊婷早年以模特兒身份入行，曾是女子組合Super Gear其中一位成員，2016年，參選「大閘蟹小姐競選」，同年加入無綫，做過不少閒角，直到2018年因《3日2夜》打開知名度。對於百萬廣告牌一事，鄧伊婷接受《香港01》訪問時表示已知悉有關事宜，並謂：「agent話係美容廣告。」雖然唔清楚有關嘅宣傳方案，但都十分驚喜同感恩，對於有網民唔認識自己，鄧伊婷就保持樂觀心態：「唔識唔緊要，而家咪認識咗囉。」

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