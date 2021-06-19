柯震東30歲生日開直播驚見房祖名　相隔7年再同框為吸毒一事道歉

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-19 11:30

2011年電影《那些年，我們一起追的女孩》上映，令柯震東一炮而紅，但3年後他被爆出，與房祖名於北京吸毒被捕而重挫形象。6月18日是柯震東30歲生日，凌晨他在網上開直播落下男兒淚感謝粉絲後，晚上再開直播引來大批藝人好友上線同框祝賀，其中一位更是房祖名，兩人相隔七年世紀合體。

柯震東2014年因為被爆出在北京吸毒被捕而重挫形象。（劇照﹑柯震東微博圖片）

柯震東於18日晚上開直播，最高峰時有超過9.3萬人同時在線為他慶祝生日！直播後半段驚見房祖名現身。2014年8月北京吸食大麻被捕後，二人未有再一同露面，相隔七年同框令網友相當驚喜，二人更加上咪牌濾鏡扮記者會，為此事一同道歉：「我們一起跟大家道歉，我們犯法了，我們會愈來愈好。」房祖名接話：「對，我們做了不好的示範，我們要做更好的示範給大家看。」

6月18日柯震東30歲生日開直播，驚見房祖名上線同框。（IG：@kaikaiko）

兩兄弟在直播中閒話家常，房祖名表示羨慕柯震東可以「做自己」：「以前你出道爆紅時，很多人很妒忌你。但現在有新的妒忌方向，就是可以『做自己』，你知道有多少人不能嗎？你比我更能『做自己』。」柯震東亦為兄弟發聲：「如果沒有這個直播平台，你們看不到JC（房祖名）的狀態，大家會覺得JC好像富二代呀，家裏有錢呀，有的沒的，但其實房祖名其實也會受傷的，跟我一樣。」