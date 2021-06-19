黎姿分享「四女」成長片段意外曝光11億豪宅　奢華氣派裝潢逐格睇

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-19 17:00

現年49歲的靚媽黎姿Gigi（現名：黎珈而）於去年十月為家庭增添了一位新成員，就是貴婦狗「Ruby」，Gigi更以「四女」來形容Ruby，十分之痛錫牠，又不時於社交網拍片分享她與愛犬的生活日常，早前就有片段可見Ruby在Gigi家中的巨廳四圍奔跑放電，令市值11億的豪宅再度曝光。

Gigi與愛犬Ruby。（黎姿IG）

據悉Gigi一家現時居住在她的富商老公馬廷強於2007年花3億港元購入的西半山豪宅，現時市值約11億。Ruby深得Gigi的寵愛，家中巨型大廳成為了牠的遊樂場，有足夠的活動空間任意奔跑放電。片中可見Gigi屋內的大廳以暖色調布置為主，分別鋪了黑白格仔，以及大地色系的地氈，簡約中充滿時尚氣息，盡見品味。梳化亦不止一套，包括一套米色梳化與一套灰色梳化，又大又舒適。Gigi會自為Ruby沖涼，亦令廁所浴室曝光了。不少網民都表示十分羨慕，甚至有網民說：「好想做你家狗狗。」

Gigi家中的巨型廚房（ig：gigilai_official）

其實Gigi以前拍片分享日常生活都已經曝光過她的豪宅，大廳以白色同灰色佈置為主，還有一個巨型廚房，各種設施一應俱全，處處都可見其豪宅佈置十分豪華，難怪有不少網民都驚呼「這不是皇宮嗎？」

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