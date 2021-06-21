靚媽圍爐｜古巨基復出殘過以前　變廿四孝老竇：隔晚通宵守護囝囝

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-21 12:00

自從古巨基於去年3月榮升父親之後，他一直閉關照顧兒子Kuson做廿四孝爸爸，未有公開露面，大家亦只能靠社交平台去了了解他的近況，以及欣賞Kuson的萌爆影片，直至近日，基仔終於都亮相幕前，獲邀為YouTube節目《靚媽圍爐》直播擔任嘉賓，一出場更滔滔不絕講湊仔經。

基仔終於出山啦！

事隔一年多沒公開露面，古巨基已經變身成為一位暖男爸爸，更直認過去一段日子暫停幕前工作的目標主要是為了陪伴兒子Kuson的成長，渴望能捕捉到他長大的每分每秒，不他就笑言湊仔辛苦過做幕前，近日更因為Kuson經常「夢遊」而冇覺好瞓：「Kuson半夜瞓瞓吓會撐住坐起身，有時坐坐吓仲會矇矇鬆鬆爬起身企，所以我同阿古太而家都唔敢話兩個瞓覺，仲係輪流隔晚通宵守護住佢隔離。」雖然基仔都自己樣殘，更自嘲遲到是為了補妝遮黑眼圈，但依然認為殘得幸福：「工作上係會有煩嘢，梗有啲會影響心情，但我一見到個仔就冇曬，原來見到個B係會即刻唔識攰！」

個黑眼圈又真係深咗嘅！（截圖）

雖然基仔近一年沒太多機會工作搵錢，但他卻換來更多與Kuson相處的時間，親眼見證住Kuson一日一日地長大，睇住佢轉身、開聲叫爸媽、行路等等，就算連上節目做嘉賓都希望可以待Kuson睡覺後才步出家門！亦正因如此，基仔發現到Kuson感性一面，對囝囝唱《傷追人》時竟然令他感觸落淚：「有一個外國嘅媽媽唱歌畀BB聽，嗰個BB都係好感情豐富，媽媽唱得愈嚟愈激昂，佢就開始流眼淚。咁不如我都試下啦，唱自己嘅歌畀佢聽，我冇諗過佢嘅反應係好似睇緊一啲歌唱比賽嘅觀眾咁。」

即睇Kuson流眼淚：

但Kuson最強的「秘技」絕對不單只是感情豐富，而且更天生擁有一雙靈巧小手，就連家庭醫生都被他嚇一跳，基仔說：「佢好鍾意食豆腐，但佢唔係用匙羹去𢳂，佢係用手攞！我哋將啲豆腐切咗粒，我哋家庭醫生話佢好犀利，因為啲小朋友通常都會揸到爛曬，但Kuson可以拎到個豆腐仲要擺到埋口食，佢控制個力道，隨手就拎到，嗰種陰力，可能佢上一世係好識功夫！」

基仔帶咗好多囝囝嘅片與主持及觀眾分享。（截圖）

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