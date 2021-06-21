李嘉欣慶祝51歲生日曬巨型M字花束　獲邀打造地標發展項目

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-21 14:30

6月20日是大美人李嘉欣（Michele）51歲生日。（IG：@michele_monique_reis）

6月20日是大美人李嘉欣（Michele）51歲生日，她相隔近2個月後再次更新社交網站，連發兩文，曬巨型「M」字花束，又貼出一家三口合照，在老公許晉亨及囝囝Jayden中間笑得相當幸福，李嘉欣留言表示：「Thank you my people for making my birthday shine brighter every year.」

李嘉欣（Michele）在老公及兒子陪同下慶祝生日。（IG：@michele_monique_reis）

嫁入豪門後李嘉欣只接少量工作，最近又有新挑戰，應大馬房地產商邀請首次參與打造馬六甲地標式項目，是繼雙子星塔外第二個馬來西亞國家級地標。此外，李嘉欣更為M Tower大樓的標誌提供設計概念。Michele說：「呈立方體的六角形予人穩健鞏固的感覺，M中間隱藏的心代表著這是一個用心打造的項目，彰顯奢華不凡！」李嘉欣繼續分享創作意念：「六角形是大自然中常見的圖案，像蜂巢、雪花、龜甲，也出現在足球、螺絲帽等。六角形在科學和物理世界均每每出現，在幾何學的鋪密效果最佳，能填滿大面積的平面，得出的周界總和是最少。著名建築師也喜歡把六角形加入作品的設計元素。」