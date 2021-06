李嘉欣慶祝51歲生日曬巨型M字花束　獲邀打造地標發展項目

撰文: 洪曉璇 最後更新日期: 2021-06-21 14:30

6月20日是大美人李嘉欣(Michele)51歲生日。(IG:@michele_monique_reis)

6月20日是大美人李嘉欣(Michele)51歲生日,她相隔近2個月後再次更新社交網站,連發兩文,曬巨型「M」字花束,又貼出一家三口合照,在老公許晉亨及囝囝Jayden中間笑得相當幸福,李嘉欣留言表示:「Thank you my people for making my birthday shine brighter every year.」

李嘉欣(Michele)在老公及兒子陪同下慶祝生日。(IG:@michele_monique_reis)

嫁入豪門後李嘉欣只接少量工作,最近又有新挑戰,應大馬房地產商邀請首次參與打造馬六甲地標式項目,是繼雙子星塔外第二個馬來西亞國家級地標。此外,李嘉欣更為M Tower大樓的標誌提供設計概念。Michele說:「呈立方體的六角形予人穩健鞏固的感覺,M中間隱藏的心代表著這是一個用心打造的項目,彰顯奢華不凡!」李嘉欣繼續分享創作意念:「六角形是大自然中常見的圖案,像蜂巢、雪花、龜甲,也出現在足球、螺絲帽等。六角形在科學和物理世界均每每出現,在幾何學的鋪密效果最佳,能填滿大面積的平面,得出的周界總和是最少。著名建築師也喜歡把六角形加入作品的設計元素。」