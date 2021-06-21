鐘雨璇出慈善寵物書　為慳錢籌更多善款全部親力親為

撰文： 陳曉毅 最後更新日期： 2021-06-21 23:00

鐘雨璇出新書。

鐘雨璇O3(前名:蘇慧恩)與寵物義工露卡斯及中日寵物傳心義工Cecilia Shing聯合推出《Be My Part Of Life愛寵心語 》慈善寵物書，日前邀請到兩位寫序嘉賓全民造星3 高晉 (Ken Law)及曾頌珊 (Kiddie Tsang) 舉行活動，O3 及Kiddie分別帶同愛貓及愛狗到場。

書迷會上O3 非常感謝兩位寵物義工一起幫忙編輯，完成這個心血結晶品，O3 表示：「因為今次想慳啲錢，盡量捐多啲錢救助小動物，所以好多嘢我哋都係一手一腳自己整嘅，今次係我地三個人人生第一次去排版設計本書，真係整咗好多個通宵，整吓整吓對住部電腦真係瞓着咗都唔知，好彩總編輯露卡斯屋企啲貓貓嘈醒我咋！同埋佢啲兔仔同貓貓覺得我霸住佢地媽咪又會揼腳又會不停喵喵喵，諗起都覺得好搞笑！我哋連搬啲書，將啲紀念品入膠袋都係自己一手搞，不過拎到本書睇到嗰一刻又真係好開心，好有滿足感，所以就算幾辛苦都係值得！」

鐘雨璇出新書。

高晉的狗狗與Kiddie 家中的狗狗為兩兄弟，兩位都是愛犬之人，高晉表示：「記得細個嘅時候好驚狗，因為俾狗追過咬過有陰影，但係大個咗知道有寵物需要領養，即刻屋企都養返一隻，其實我覺得可以幫助小動物之餘，屋企仲多咗個伴真係好開心！今次O3邀請我寫呢本書嘅序，我當然即刻應承啦！因為自己都好想幫多啲流浪嘅小動物搵。」