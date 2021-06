撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-06-22 16:30

美國經典喜劇《老友記》(Friends)紅遍全球,上月播出20週年特別篇《Friends: The Reunion》後,讓劇集收視重返全球排行榜頭10位。趁著熱潮未退,6位主角日前再現身英國名嘴,James Corden的節目《The Late Late Show》「車上卡拉OK」Carpool Karaoke做嘉賓,可惜期間遇上意外,讓大家虛驚一場。

「Carpool Karaoke」是James節目的熱門環節,首先James在片場開車接6位主角妮花安妮絲頓(Jennifer Aniston)、Courteney Cox、Lisa Kudrow、Matt LeBlanc、Matthew Perry和David Schwimmer,更在車上合唱劇集主題曲《I'll Be There For You》。不過到達目的地時,James沒有將車泊好,導致車輛向後溜。幸好James立即煞車,而主角們亦無大礙。事後James著主角先進片場整頓一下,並對著鏡頭掩面懺悔:「天啊!我差點就殺死了所有《老友記》的演員!」