陳欣妍行山撇低男友沈震軒　為卡通片配音：學識用丹田去鬧人

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-22 15:00

陳欣妍（Shirley）和沈殷怡（Shirley）去年憑ViuTV綜藝節目《美女郊遊遊》穿比堅尼行山走紅（影片截圖）

陳欣妍（Shirley）、謝利（Jerry C）、ViuTv廣告女皇冠軍李莉（Lily）、等出席「山野大奇蹟日2 植樹在礦山」活動，眾人各自背上數公斤的植樹工具徒步前往鹿巢山種樹。陳欣妍雖然外表弱質纖纖，期間一馬當先走到隊頭盡顯活力：「因為疫情無得周圍去，所以不時約朋友一齊行山，反而唔會約男友（沈震軒），我估呢方面我應該叻過佢。呢日天氣相對都比較熱，有少少吃力嘅，但係今日我地呢班人嚟植樹，呢件事實在太有意義喇，所以辛苦少少都唔緊要。」

陳欣妍（Shirley）背上數公斤的植樹工具徒步前往鹿巢山種樹，外表弱質纖纖但一馬當先走到隊頭盡顯活力。

期間Shirley「大汗疊細汗」，更小心翼翼安放樹苗：「我當呢啲樹係自己個『囝囡』嚟㗎啦！因為佢地二十年之後，先會同我差唔多高，我頭先幫佢改咗個名叫『9527』，廿年後帶埋下一代嚟欣賞我嘅『傑作』，只要諗長遠啲啲就唔會介意當刻嘅辛苦，因為植樹係比我地嘅下一代享受。」Shirley早前完成電影宣傳工作，自爆正為卡通片配音，更學會用丹田鬧交：「收到劇本之後梗係要練習，但係角色要我扮啲小朋友聲線，仲要不時撒嬌語氣添！原來配音真係好辛苦，依家學識用丹田去鬧人，所以冇咩嘢真係咪撩我鬧交。」