林欣彤放狗意外後照X光驚覺膝頭骨裂　醫生勸休息不要穿高踭鞋

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-22 18:45

林欣彤（Mag）上月放狗時遇上意外，愛犬「飛飛」突然發狂奔跑令她不慎跌落樓梯撞傷膝頭與下巴。事隔一個月，Mag去照X光時才驚覺膝頭骨裂，醫生亦勸她暫不要穿高踭鞋以及多加休息。

林欣彤（Mag）上月放狗時遇上意外，愛犬「飛飛」突然發狂奔跑令她不慎跌落樓梯撞傷膝頭與下巴。（IG/ @maglam_）

她今日（22/6）在IG發文交代最新情況：「原來我嘅膝頭哥底真係骨裂咗，（承上個月嘅放狗飛落樓梯事件）唔怪得知成個月都未好返晒，可能因為我嘅忍耐能力比較強一點點，所以大家都話應該唔係骨裂嘅如果唔係會痛到點點點，所以一直都冇照任何野。唞咗一星期我就繼續照行照郁照做家務照工作，所以以為骨應該冇事。但真係太想做運動所以噚日先去照一照（因為打算如果照完骨冇事我就去跑步嫁啦。）點知，醫生話高踭鞋都最好唔好着住，盡量休息唔好做運動住。天啊！幾時先好返？我想跑步我想做深蹲我想操腿肌。輕微骨裂對我來說是小兒科，所以大家不用擔心，重點係我想大家為我集氣快啲好返，因為我想做運動，有健全嘅身體係好值得感恩。」圈中好友包括方力申、吳若希，許廷鏗都有留言叫Mag多休息：「休養好先可以行得更遠！」

事隔一個月，Mag去照X光時才驚覺膝頭骨裂，醫生亦勸她暫不要穿高踭鞋以及多加休息。（IG/ @maglam_）

同場加映

林欣彤仆落樓梯膝頭與下巴落地：震親牙骹傷咗韌帶

睇睇阿Mag的傷勢以及與愛犬合照：