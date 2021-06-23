龔慈恩細仔俊朗似韓星仲係尖子　世界級名高中畢業學費年逾50萬

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-23 08:30

龔慈恩在無綫新劇《寶寶大過天》中飾演虎媽，現實中在她的栽培下，子女成才，愛女林愷鈴（Ashley）除了外形亮麗，被封為「最美星二代」，更品學兼優，美貌與智慧並重，17歲細仔林卓毅（Addison）亦不僅高大靚仔，同時是一名學霸，剛於加拿大貴族寄宿私立學校Appleby College畢業，是全球最頂尖的50間高中之一，與英國伊頓公學、美國菲利普斯學院齊名。

龔慈恩細仔林卓毅（左）高大靚仔，仲係學霸（林愷鈴IG圖片）

Addison年僅17歲，遺傳媽媽優良基因，外形俊朗而且高大，充滿星味，更獲封為「翻版金秀賢」。龔慈恩在社交平台祝賀仔仔高中畢業，鼓勵他繼續追夢。Addison 就讀的Appleby College於1911年建校，位於安大略省著名的富人區奧克維爾市，每年國際學生寄宿加學費$79,870加幣（50萬港元）。學生畢業多數升往哈佛大學、耶魯大學、倫敦經濟學院以及多倫多大學等名牌大學。

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家姐亦同樣成績優異，畢業於傳統名校聖保羅男女中學，2018年在國際預科文憑（IB）考獲41分高分（滿分45分），成功以第一志願入讀香港大學建築系，目前是三年級生。

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