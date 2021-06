現年21歲的邱晴青春可愛,昨日(22/6)她就在IG上載出海泳衣靚相並寫着:「Stay close to people who feel like sunshine.(靠近那些感覺像陽光的人)」。邱晴穿上墨綠色一件頭泳衣,更擺出托頭少女甫士。網民大讚她可愛,不過亦有不少人建議她移開右手,這樣就可以一展美好身段。