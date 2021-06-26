網紅拍片分享古堡生活原來並不美好？　「找一個人要花兩個小時」

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-26 08:30

好多人都曾經夢想過住在城堡中，過着王子公主般的生活，不過真正的城堡生活又是怎樣的呢？一位來自意大利的貴族千金Ludovica Sannazzaro，在網上拍片公開住在城堡中的真實生活情況，原來並不是想像中的美好！她拍攝了一系列「抱怨城堡生活」的影片，在網上受到熱烈迴響，其中一支影片點擊率更高達890萬，為她增加近百萬粉絲。

Ludovica Sannazzaro是一位意大利貴族千金，拍片分享城堡生活（影片截圖）

Ludovica 一家所住的城堡（影片截圖）

來自意大利的貴族千金Ludovica ，她的父親則擁有伯爵身份，繼承姨婆傳承下來的城堡，一家人住在位於西北比第蒙大區（Piedmont）的城堡中。城堡建於中世紀，有近一千年歷史，佔地1萬平方公尺， 花園2.5萬平方公尺，城堡內有45個大大小小的房間、15個臥室，城堡中有許多董雕像和掛畫。

不過其實城堡的生活並不方便，由於佔地太大的緣故，不是每個角落都收到wifi，她說在城堡中找一樣東西好像跑了一場馬拉松：「有時要找一個人便要花上兩個小時，不見了電話也要找兩個小時！」Ludovica一家需要為城堡支付龐大維修費用，他們還要定期打掃城堡，為花園除草，非常忙碌和疲累。城堡裡的每個房間、不同類型的空間，都距離相當遠，Ludovica表示每當她想走出自己的房間去廚房拿食物，還沒踏出房門就已經覺得累，相信住開蝸居的香港人無法想像！

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其實圈中有不少名人都住在大如城堡的巨宅中，奢華生活是一般人想像不到的！

加拿大小天王Justin Bieber同老婆Hailey Bieber在2015年曾住過加拿大一間巨宅，大屋由建築師Ed Niles於2009年設計，售價1050萬美元（約8139萬港元）。據知大屋占地6500呎。

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哈里王子於去年6月18日豪擲1,465萬美元（約1億1,427萬港元），在蒙特西托購買1萬8,000平方呎的豪宅，該處環境私密清幽，位於全美最富有地區之一的聖巴巴拉縣。豪宅於2003年興建，豪宅裝修走美式復古風，像城堡一樣，花園美得像童話仙境，內有9間房間和16個廁所，有遊戲房、圖書館、辦公室、健身房、獨立乾濕桑拿的水療中心、戶外遊樂場、酒窖、網球場和茶館等，更有一大片草坪和5個車位的車庫，還有一間給賓客住的小屋。

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而哈里王子再之前在馬里布（Malibu）日租11萬的意式豪宅佩特拉莊園（Petra Manor），有巨型泳池、私人網球場及設備齊全的室外廚房、用餐區之外，屋內共有8間臥室和10間浴室，多間臥室套房都設有寬敞的休息區，配有梳化、電視及壁爐，設計優雅大氣，更有家庭影院、酒窖、品酒室、舞蹈室，開放式廚房還設有三張長枱。

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陳美齡豪宅位於東京澀谷高級住宅區廣尾町，與日本首相安倍晉三做鄰居。當年為遷就仔仔所讀的國際學校而在上址買地皮起樓。大宅樓高4層，7間房間，甚至設有室內升降機方便上落，單是客廳面已近1,100平方呎。

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雷頌德（Mark）與太太梁家玉（Jade）2018年舉家移居英國，只為了陪伴子女讀書，而一向創作力十足的Mark亦親自操刀設計其英國大宅，風格復古與現代感兼備，非常有品味！

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