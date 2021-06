造美人．專訪︱沈殷怡懶理被指整容　練美娟認有微調：自信心強咗

撰文: 陳栢宇 最後更新日期: 2021-06-25 23:25

ViuTV選美真人騷《造美人》是一個怎麼樣的節目,背後帶着哪一種訊息,透過各式各樣的濾鏡從不同切入點觀看,自然會有各有不同睇法,有人覺得節目疑似鼓吹女性擁抱醫學美容,亦有人認為節目有物化女性之嫌,但無可爭議的是,大部份參賽者愈來愈懂得欣賞自己、愛惜自己,外表變得更符合大眾口味只屬次要,最重要是她們的內心也比昔日更加強大,隔住個Mon都感受到那份轉變的力量,好像因男友嫌棄而豪花40萬整容的芷橋,因為幾乎集集喊搞到個個想兜巴摑醒她,但她後來卻悟出愛自己的方法,單單一句「我想向前望」,便已令觀眾動容。 主持兼首席評審強尼(許博文),以及一眾參賽者「經理人」練美娟和沈殷怡(Shirley)亦佩服佳麗們四個月來的180度改變,尤其是知道她們參賽前如何「甩皮甩骨」,強尼說:「第一次睇到佢哋,真係覺得醫美都幫佢哋唔到,覺得佢哋真係幾岩巉,如果係抱住一個睇選美嘅準則,初段真係冇乜人係靚。」 撰文:陳栢宇 攝影:葉志明

ViuTV選美真人騷《造美人》由強尼(中)、沈殷怡(左)和練美娟主持,他們日前接受《香港01》專訪。(葉志明攝)

說起靚、美麗等概念,既可以直觀,望落去賞心悅目便是靚,亦可以複雜處理,用五官、身材比例等量度,強尼承認孭起節目之前曾經迷茫,要怎樣拿捏好標準,去揀出最靚的一位參賽者,然後發現自己原來早已不經意患上審美疲勞,答唔出到底何謂「靚」:「好似大家睇韓劇睇得多,睇到對『靚』開始模糊,因為個個都靚,靚到挑剔唔到,但以前唔係咁,你一睇王祖賢、林青霞就覺得好突出,但而家嘅靚冇晒Signature,因為有技術,個個都有機會追求同一樣嘅嘢。」

也許真正的「靚」不是單純講求望落夠好睇,不是黃金比例客觀數據,而是能夠找出一個記憶點,讓腦海盛載着其美好:「我好記得,Angela Yuen(袁澧林)出嚟時,佢好受歡迎,我就自己諗點解Angela咁受歡迎,我覺得係過去好多年睇太多韓劇,習慣咗單一標準嘅靚,Angela Yuen出嚟嗰種文青風,有一種反樸歸真嘅感覺。」而沈殷怡對一班參賽者的感覺,亦似乎印證了這種看法:「呢一行個個都係靚女,但係靚之餘,點樣令人哋唔會忘記你,唔係只係靚咁簡單,呢班女仔,如果只睇總決賽,你會話『有幾靚啫』,但你由頭睇到尾的話,我會話冇一個女仔我係忘記到。」

強尼直認擔任《造美人》主持之前曾經迷茫。(葉志明攝)

一班佳麗除了做運動減走贅肉,還會在臉上施打聚左乳酸、透明質酸和肉毒桿菌等令自己變靚啲,當然總有觀眾對微調有所保留,亦有觀眾持開放態度,練美娟便與後者同一陣線,更指自己願意接受醫學美容:「不過我唔需要,我而家係靠做運動減肥,我嘅諗法係,如果做咗之後令你自信心滿滿,咁Why not,又冇去傷害人哋,自己做嘅自己負責任,自己唔好後悔就可以喇。」她更指自己最近都有「微調」:「我整咗把聲,切咗瘜肉,我都覺得係微調嘅一種,而呢個都係呢個節目畀個我嘅啟示嚟,令我的起心肝去做呢件事,而家把聲清脆咗,我覺得我工作機會範疇會大咗,我自信心都強咗。」

To be or not to be,強尼認為最重要是為自己,因為即使你如何委身迎合他人,對方本身不接受你,總會找到機會挑剔你:「所以我唔會介意另一半做醫美,每一個人對自己生命嘅追求都唔同,有人鍾意追求打坐,我可唔可以叫佢唔好打坐?冇嘢喎,都係佢嘅追求,其他人冇權話唔好。」

練美娟指自己對醫學美容、整容等持開放態度,但自己對此沒有需要。(葉志明攝)

一直以來,不少香港藝人都被網民質疑整容,類似報道亦常在報章、雜誌出現,沈殷怡也是其中一位被懷疑的女星,而她亦指入行前已經開始聽到相關批評。「我個人係真嘅,但係就算我答百萬次真,都有人覺得係假,我已經係懶得為自己辯護,我參與呢個節目,一開頭嚟講係有Concern嘅,當大家嘅抨擊風氣係咁強嘅時候,世人嘅誤會已經咁深嘅時候,你再踩埋一腳參加呢件事,大家會唔會覺得我係做新聞呢,但係我覺得我更加要參與,我更加要話畀大家知就係,因為其實呢個節目就係學識點樣接受抨擊,點樣有強大嘅心臟。」她更稱若要執着於莫須有罪名,受苦的只會是自己。

亮相幕前,受人指點,在所難免,練美娟坦言入行以來也受過不少批評,「唔上鏡」、「肥」、「粗魯似男人」,要幾盡有幾盡,但她從不刻意迴避Mean爆Comment:「我唔會話因為唔開心而唔睇,佢哋每一個表達嘅意思都唔同,亦用唔同嘅方法表達啲意思,你攞咗個意思就可以喇,例如話我好肥,可能我真係需要Keep呢,拎咗個意思之後自己再調節。」

沈殷怡屢次被指整容,她坦言看化,點做到?「Care去到唔Care呢個過程唔係做到,而係呢個社會逼使你去咁。」(葉志明攝)

外界雖然對女藝人特別苛刻,但針對男藝人的批評也不少,「全能強尼」從來不是賣靚仔,但「口痕友」總會見位就入,批評他「唔靚仔」、「老是常出現」,對,「老是常出現」對他們來說也是錯。「呢個行業唔需要靚仔先做到,我做緊嘅嘢,如果我靚仔應該會多啲嘢做?但係嗰樣嘢唔屬於我,如果我係一個靚仔,我條路行過嚟就唔係咁行,唔會得到我今日腦袋裏面嘅嘢,如果我係好靚仔,15歲就做跳唱歌手,我就唔會係一個主持,我就唔會喺我而家個工作範疇上做緊我做緊嘅嘢。」應該怎樣看待批評,強尼坦言分類好重要:「好與唔好,好嘅,多謝,唔好,我要Take幾多?我Take晒?我真係唔知佢個出發點係點,純攻擊?我係唔鍾意你呀,當我唔知你個人嘅用意時,我點會攞佢句說話放到咁重啫,如果係咁嘅話,我太愚蠢喇,我太冇智慧喇。」

明晚(26/6)《造美人》八強正式誕生,經過三位主持人悉心調教,一眾參賽者固然進步不少,誰人最後跑出贏冠軍,重要,也不重要,因為她們的終點絕對不是7月3日播出總決賽,路還很長,最緊要行得有自信。練美娟以過來人分享忠於自己、愛自己是一樣多麼重要的一件事:「我好記得有個前輩同我講,佢話『你咁樣嘅性格,大癲大肺,你唔會紅,唔會有人鍾意你,因為娛樂圈、電視台唔會接受咁貼地,咁粗魯嘅女仔』,但係入咗嚟ViuTV呢度,我覺得係相對地自由度大,觀眾接受能力比較開放,喺呢度我覺得我搵度大家喜歡我嘅地方,正正因為我冇Take,所以有人至有人鍾意我。」作為觀眾嘅你,又Take唔Take到?

造美人︱10強擺甫士影寫真鬥索 Semi靠一句粗口Chok出完美表情