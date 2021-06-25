造美人．專訪︱沈殷怡懶理被指整容　練美娟認有微調：自信心強咗

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-25 23:25

ViuTV選美真人騷《造美人》是一個怎麼樣的節目，背後帶着哪一種訊息，透過各式各樣的濾鏡從不同切入點觀看，自然會有各有不同睇法，有人覺得節目疑似鼓吹女性擁抱醫學美容，亦有人認為節目有物化女性之嫌，但無可爭議的是，大部份參賽者愈來愈懂得欣賞自己、愛惜自己，外表變得更符合大眾口味只屬次要，最重要是她們的內心也比昔日更加強大，隔住個Mon都感受到那份轉變的力量，好像因男友嫌棄而豪花40萬整容的芷橋，因為幾乎集集喊搞到個個想兜巴摑醒她，但她後來卻悟出愛自己的方法，單單一句「我想向前望」，便已令觀眾動容。 主持兼首席評審強尼（許博文），以及一眾參賽者「經理人」練美娟和沈殷怡（Shirley）亦佩服佳麗們四個月來的180度改變，尤其是知道她們參賽前如何「甩皮甩骨」，強尼說：「第一次睇到佢哋，真係覺得醫美都幫佢哋唔到，覺得佢哋真係幾岩巉，如果係抱住一個睇選美嘅準則，初段真係冇乜人係靚。」 撰文：陳栢宇 攝影：葉志明

ViuTV選美真人騷《造美人》由強尼（中）、沈殷怡（左）和練美娟主持，他們日前接受《香港01》專訪。（葉志明攝）

說起靚、美麗等概念，既可以直觀，望落去賞心悅目便是靚，亦可以複雜處理，用五官、身材比例等量度，強尼承認孭起節目之前曾經迷茫，要怎樣拿捏好標準，去揀出最靚的一位參賽者，然後發現自己原來早已不經意患上審美疲勞，答唔出到底何謂「靚」：「好似大家睇韓劇睇得多，睇到對『靚』開始模糊，因為個個都靚，靚到挑剔唔到，但以前唔係咁，你一睇王祖賢、林青霞就覺得好突出，但而家嘅靚冇晒Signature，因為有技術，個個都有機會追求同一樣嘅嘢。」

也許真正的「靚」不是單純講求望落夠好睇，不是黃金比例客觀數據，而是能夠找出一個記憶點，讓腦海盛載着其美好：「我好記得，Angela Yuen（袁澧林）出嚟時，佢好受歡迎，我就自己諗點解Angela咁受歡迎，我覺得係過去好多年睇太多韓劇，習慣咗單一標準嘅靚，Angela Yuen出嚟嗰種文青風，有一種反樸歸真嘅感覺。」而沈殷怡對一班參賽者的感覺，亦似乎印證了這種看法：「呢一行個個都係靚女，但係靚之餘，點樣令人哋唔會忘記你，唔係只係靚咁簡單，呢班女仔，如果只睇總決賽，你會話『有幾靚啫』，但你由頭睇到尾的話，我會話冇一個女仔我係忘記到。」

強尼直認擔任《造美人》主持之前曾經迷茫。（葉志明攝）

一班佳麗除了做運動減走贅肉，還會在臉上施打聚左乳酸、透明質酸和肉毒桿菌等令自己變靚啲，當然總有觀眾對微調有所保留，亦有觀眾持開放態度，練美娟便與後者同一陣線，更指自己願意接受醫學美容：「不過我唔需要，我而家係靠做運動減肥，我嘅諗法係，如果做咗之後令你自信心滿滿，咁Why not，又冇去傷害人哋，自己做嘅自己負責任，自己唔好後悔就可以喇。」她更指自己最近都有「微調」：「我整咗把聲，切咗瘜肉，我都覺得係微調嘅一種，而呢個都係呢個節目畀個我嘅啟示嚟，令我的起心肝去做呢件事，而家把聲清脆咗，我覺得我工作機會範疇會大咗，我自信心都強咗。」

To be or not to be，強尼認為最重要是為自己，因為即使你如何委身迎合他人，對方本身不接受你，總會找到機會挑剔你：「所以我唔會介意另一半做醫美，每一個人對自己生命嘅追求都唔同，有人鍾意追求打坐，我可唔可以叫佢唔好打坐？冇嘢喎，都係佢嘅追求，其他人冇權話唔好。」

練美娟指自己對醫學美容、整容等持開放態度，但自己對此沒有需要。（葉志明攝）

一直以來，不少香港藝人都被網民質疑整容，類似報道亦常在報章、雜誌出現，沈殷怡也是其中一位被懷疑的女星，而她亦指入行前已經開始聽到相關批評。「我個人係真嘅，但係就算我答百萬次真，都有人覺得係假，我已經係懶得為自己辯護，我參與呢個節目，一開頭嚟講係有Concern嘅，當大家嘅抨擊風氣係咁強嘅時候，世人嘅誤會已經咁深嘅時候，你再踩埋一腳參加呢件事，大家會唔會覺得我係做新聞呢，但係我覺得我更加要參與，我更加要話畀大家知就係，因為其實呢個節目就係學識點樣接受抨擊，點樣有強大嘅心臟。」她更稱若要執着於莫須有罪名，受苦的只會是自己。

亮相幕前，受人指點，在所難免，練美娟坦言入行以來也受過不少批評，「唔上鏡」、「肥」、「粗魯似男人」，要幾盡有幾盡，但她從不刻意迴避Mean爆Comment：「我唔會話因為唔開心而唔睇，佢哋每一個表達嘅意思都唔同，亦用唔同嘅方法表達啲意思，你攞咗個意思就可以喇，例如話我好肥，可能我真係需要Keep呢，拎咗個意思之後自己再調節。」

沈殷怡屢次被指整容，她坦言看化，點做到？「Care去到唔Care呢個過程唔係做到，而係呢個社會逼使你去咁。」（葉志明攝）

外界雖然對女藝人特別苛刻，但針對男藝人的批評也不少，「全能強尼」從來不是賣靚仔，但「口痕友」總會見位就入，批評他「唔靚仔」、「老是常出現」，對，「老是常出現」對他們來說也是錯。「呢個行業唔需要靚仔先做到，我做緊嘅嘢，如果我靚仔應該會多啲嘢做？但係嗰樣嘢唔屬於我，如果我係一個靚仔，我條路行過嚟就唔係咁行，唔會得到我今日腦袋裏面嘅嘢，如果我係好靚仔，15歲就做跳唱歌手，我就唔會係一個主持，我就唔會喺我而家個工作範疇上做緊我做緊嘅嘢。」應該怎樣看待批評，強尼坦言分類好重要：「好與唔好，好嘅，多謝，唔好，我要Take幾多？我Take晒？我真係唔知佢個出發點係點，純攻擊？我係唔鍾意你呀，當我唔知你個人嘅用意時，我點會攞佢句說話放到咁重啫，如果係咁嘅話，我太愚蠢喇，我太冇智慧喇。」

明晚（26/6）《造美人》八強正式誕生，經過三位主持人悉心調教，一眾參賽者固然進步不少，誰人最後跑出贏冠軍，重要，也不重要，因為她們的終點絕對不是7月3日播出總決賽，路還很長，最緊要行得有自信。練美娟以過來人分享忠於自己、愛自己是一樣多麼重要的一件事：「我好記得有個前輩同我講，佢話『你咁樣嘅性格，大癲大肺，你唔會紅，唔會有人鍾意你，因為娛樂圈、電視台唔會接受咁貼地，咁粗魯嘅女仔』，但係入咗嚟ViuTV呢度，我覺得係相對地自由度大，觀眾接受能力比較開放，喺呢度我覺得我搵度大家喜歡我嘅地方，正正因為我冇Take，所以有人至有人鍾意我。」作為觀眾嘅你，又Take唔Take到？

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