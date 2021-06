撰文: 洪曉璇 最後更新日期: 2021-06-26 18:11

恭喜恭喜﹗楊洛婷終於卸貨誕下第二胎,日前老公黃天翱(Tim)笑言想在產房內開直播,揭曉BB性別。楊洛婷在6月26日下午,上載產房拍攝的生產短片,宣布第二胎是囝囝﹗短片中楊洛婷充分表現「如何優雅地生BB」,從HASHTAG得知只用了9分鐘,試推7次就順利生產,BB名為Tristan,楊洛婷感動表示:「From the moment they pulled you out and placed you on my tummy, you snuggled right into my heart❤️」

