朱千雪33歲生日全心投入律師工作　急流湧退唔再拍劇勁可惜

撰文: 賴家杰 最後更新日期: 2021-06-28 16:53

千雪小時候。(IG:tracytschu)

今天(28日)是朱千雪的33歲生日,不少粉絲都在她IG跟她說一聲生日快樂,朱千雪亦在在IG發布一張圖片表示有一個問題困擾她,千雪寫道:「每年暑假都問嘅問題... should I cut my hair short or leave it long?」長短髮回應各佔一半,不過黃翠如講出了一個重點,就是千雪長短髮點都靚。

《EU超時任務》令朱千雪大受歡迎。(網上圖片)

雖然朱千雪已投身法律界,亦有美滿的婚姻生活,但對粉絲來說,朱千雪太早淡出是非常可惜,有粉絲亦借今次朱千雪生日,順手回顧一下這位最有人氣的港姐,朱千雪2012年參選《香港小姐》入行,當年全港市民一人一票選出,那時候千雪是大熱人選,可惜最後只得季軍,但根據多方面的民意調查,季軍的千雪才是「民選冠軍」。入行九年,千雪代表作要數一定是《On Call 36小時II》、《EU超時任務》和《踩過界》。

《踩過界》中有這一幕,令網民FF二人再續前緣。

雖然產量不多,但千雪深受觀眾喜愛,觀眾緣極好的她亦成廣告客戶最愛,不時商場活動都會邀請千雪出席更會邀請她唱歌,雖然千雪唱歌並不擅長,但每次演唱都會引來不少粉絲舉牌支持。

千雪深受廣告客戶氣喜愛。(IG:tracytschu)

不過在2015年時候千雪在高峰時候急停演藝工作,她選擇讀書,在香港中文大學修讀企業傳播社會科學系碩士學位,並於2016年畢業。其後,千雪在2016年9月修讀香港城市大學法律博士學位,在2020年時候成為大律師,主要負責民事及刑事訴訟,而幕前工作千雪曾透露有時間配合都會想繼續演出,她早前接受《香港01》訪問說現時都全心投入律師工作:「我都好感恩好多人畀工作機會我,希望嚟緊繼續加油,始終都係新人,好多嘢都要學習。」

千雪婚後愛上煮飯。(陳順禎攝)

