BET Awards｜Zendaya超性感現身頒獎　「黑豹」再奪最佳男主角

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-29 12:45

2021年度黑人娛樂電視頒獎典禮（BET Awards）昨日在洛杉磯舉行，出席的演員及歌手包括有Cardi B、Drake、Lil Nas X、Megan Thee Stallion等，不過當中最性感的必定是Zendaya。

擔任頒獎嘉賓的Zendaya以一襲紫色長裙現身，大騷長腿及玉背，而上身只有少量布遮蓋重要部位，非常性感。有外媒發現，國際天后Beyoncé於2003年出席同一頒獎禮擔任表演嘉賓時亦有穿過，不過長度就比Zendaya更短。

另外，擔任表演嘉賓之一的Cardi B竟然陀B上台獻唱，間接宣布懷孕，令全場感意外。在表演期間，Cardi B跟老公Offset及其組合Migos同台獻唱，期間更穿上高跟鞋又唱又跳，有不少網民都表示Cardi B這樣做非常危險。

至於賽果方面，女歌手Megan Thee Stallion奪得4獎成為大贏家，包括憑與Cardi B合唱的《WAP》獲頒最佳合作及年度MV、觀眾之選獎及最Hip hop女歌手。最佳電影就由《猶大與黑色彌賽亞》（Judas and the Black Messiah）獲得，而已故男星查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）亦奪得最佳男主角。