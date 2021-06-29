蔡少芬自曝陀第一胎時曾想張晉陪伴　對方竟因狀態不佳拒絕？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-29 21:00

47歲蔡少芬（Ada）同張晉結婚13年，育有兩女一子，一直恩愛如初，不時在社交平台放閃，令人艷羨。而一路走來至今，兩人也經歷了不少起起跌跌。

日前，Ada在與內地主持人楊樂樂的直播連線中，透露當初拍《甄嬛傳》時有孕在身，原本想張晉陪伴在旁，但對方卻因狀態不佳拒絕了，而Ada選擇了包容，令楊樂樂佩服她在婚姻中的睿智。

Ada同楊樂樂直播連線。（視頻截圖）

眾所周知，Ada在拍攝《甄嬛傳》時沒有同劇組講述當時的情況，面對角色的情緒大起大跌，她都詮釋得淋漓盡致，絲毫沒有顧及身體狀況，相當敬業。事後劇組人員得知後，都感歎Ada實在不容易，殊不知與此同時，Ada也在包容張晉的失落，她憶述當時張晉的心情不好，感受到對方的辛苦和壓力，因此選擇獨自承受：「女人嘛，肯定是很希望那個時間段身邊有那個人陪伴自己，但是我那段時間就和自己說，我心裏面一定要快樂，因為懷著孩子一定要快樂，不然他在肚子裡也會感受到。而且我老公需要有一些空間，我要放過他啦。」

Ada一家五口非常幸福。（微博@蔡少芬）

其實Ada同張晉當初結婚時，外界有不少人認為男方的事業遠不如女方，女強男弱的質疑聲不斷，但Ada從未在意，一直默默支持老公，次次面對媒體都力撐張晉，再次講起當年陀B的事，Ada早已釋然，她解釋當時張晉的做法並非是不愛自己：「他不是不想去愛你，而是沒有那個能力，如果你去強求，大家就都會不開心，那不如給他空間，等他有能力就會感謝你，會更愛你。」

2014年，張晉憑藉《一代宗師》斬獲第33屆香港電影金像獎最佳南配角，可謂吐氣揚眉。（微博@蔡少芬）