關心妍林德信陳澤言現身《It's Play Time!》　林芊妤帶囝囝出席

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-06-30 14:30

近年環保的議題越來越備受關注，而要確保環境保育的可持續性，教導下一代極為重要。今個夏天，時代廣場將與近期大熱的香港隱世植物花園莆町 Botanic Union 合作，於 2021 年 6 月 29 日至 8 月 29 日期間，在時代廣場地面露天廣場以可回收材料建造《It's Play Time!》創意植物遊樂園，聯乘多個不同單位，包括熱愛音樂的瑜伽型男林德信、星級 Youtuber Coffee（林芊妤） 和其囝囝翟伯伯、象牙宮塊根植物品牌 Plants of Gods 創辦人兼藝術家梁偉庭、品牌二人藝術創作團隊Graphic Airlines，古著 upcycling 美華氏 Midwest 以及過千位德萃小學部和幼兒園部的小朋友，更邀請星級靚媽關心妍和其囡囡芯芯、實力派新人陳澤言（CY）出席是次活動，造就這個具有創意互動遊戲空間的城市綠洲。

作為整個項目的藝術設計指導顧問，Botanic Union 別出心裁地呈現出一個可以讓孩子任意穿梭當中，盡情玩樂探索的專屬植物樂園。除此之外，《It's Play Time! 》更設有Macramé 繩結手藝工作坊，以及製作綠色球苔玉 Kokedama 工作坊。另外，Botanic Union 更設計了一系列貼紙於場內免費派發，貼紙設計以是次活動的五大元素為主題，讓小朋友能夠時刻憶起在樂園內與植物和大自然探索玩樂的時光。

關心妍表示今次出席時代廣場 x Botanic Union 環保創意植物遊樂園，是一個好好體驗，因為囡囡喜歡大自然，所以自己與老公亦會灌輸教育環保意識如何愛護大自然。在音樂上推出療癒系列，並有三部曲，第一首已在上月推出《腍》，亦找來樂壇新人陳澤言（CY）推出合唱版本，第二部曲亦剛剛推出名叫《愛的告別式》 ，第三部曲將會在八月推出希望大家到時多多支持！另外亦開始入紙申請紅館檔期慶祝出道 20 周年，希望到時能與歌迷歡聚一番回饋歌迷一直對自己的支持與愛戴。

陳澤言（CY）表示今次出席時代廣場 x Botanic Union 環保創意植物遊樂園， 自己亦在生活上著重環保意識，例如在家中會儲起膠樽廢紙做好分類，定期到分類回收站作回收，另外出外亦會自備水樽的小習慣，亦提議大家出外自備水樣減少買水。在音樂上亦開始籌備自己的單曲，希望大家期待及支持自己創作新曲，繼上月和關心妍合唱新曲後亦計劃與其他不同的歌手合作，希望給聽眾們有更多的新鮮感。

林德信表示自己平日到超級市場一定會自備購物袋亦會將用過的膠袋不斷重用，亦會帶備手巾仔減少使用紙巾，希望從生活的細節中實踐環保意念的習慣。另外在工作上剛完成《life on earth》的企劃，現在計劃製作一些拍攝及短片的製品，音樂上亦創作緊英文新曲《Falling stars》，一種新合作的突破，希望推出時大家會喜歡這首新曲。

融合過千名小朋友無限想像力和創作力 建造鬧市中之創意互動綠色環保遊樂園

為了建造一個深受孩子們喜愛的創意互動遊戲空間，時代廣場 x Botanic Union 特意與香港著名教育家校長朱子穎先生、校長馮鑑邦先生和校長高思敏女士所任職的德萃學校的學生合作，邀請過千位德萃小學部和幼兒園部的小朋友設計心目中理想的公園遊樂設施，並以一些可反復使用的環保和可回收材料來實踐孩子們的創意，小朋友們更親手參與遊樂設施的製作，學習物料改造，為輪胎塗上創意色彩，將回收輪胎變成漂亮的裝置藝術品。

這項活動別具意義，因為小朋友們在動手過程中學會了使用色彩、形狀和線條來表達致調和觀感。是次精心策劃的《It's Play Time!》由多個圍繞綠色主題的創意互動元素組成，讓孩子們以盡情玩耍的心態，學習關於植物和廢物循環再使用的知識。

多個不同的單位亦有參與其中：整個樂園的地板及不同雕塑上的插畫圖案由 Graphic Airlines 二人藝術創作團隊所創作，以不同的線條和圖案代表大自然的五大元素 - 圓形的「金」、直線的「木」、波紋的「水」、三角的「火」，和方形的「土」，配合四時植物的圖案，貫穿整個樂園，帶出生態環境的平衡及循環，完美配合著宣揚古著 upcycling 的美華氏 Midwest 以回收衣物所製成的藝術布條裝飾樹枝。

此外，樓高三米、充滿大地色彩的「神奇之樹」由象牙宮(塊根植物)品牌 Plants of Gods 的創辦人梁偉庭所設計，以生長於馬達加斯加的「象牙宮」為藍本，「象牙宮」因需自我保存大量水份，故身體比較粗壯，因此每一棵塊根植物都擁有獨特的形態。此「神奇之樹」特意設計出一個洞口讓小朋友們穿梭其中，親身感受塊根植物樹幹的宏偉和獨特性，讓他們以互動形式接觸不同地域性的植物。而園內兩個巨大花盆樹屋同樣來自 Prodip 的手筆，靈感同樣來自造型千奇百趣的塊根植物，進一步讓小朋友認識不同種類的植物的同時，亦為樂園添上一抹時尚獨特的風格。

而為推廣環保的多個不同層面，熱愛音樂的瑜伽型男林德信更以回收物料如環保膠瓶、鋁罐、鐵蓋、膠喉等轉化為一個可玩樂的音樂藝術裝置，讓孩童們盡情敲打，創作出「環保」音樂。而人氣Youtuber Coffee 和其囝囝翟伯伯亦共同設計出彩色農夫車，配合樂園中其他由兒童們真實創作的遊樂設施，包括德萃小學之小朋友設計的可以考驗小朋互相合作精神的平衡車軚；被輪胎小山坡圍繞著的是滴著雨珠的奇異大樹苗，樹苗雖然異常巨大，但其實與孩童們一樣需要不同的養份藉以不斷成長；最後不得不提的是遊樂園內最受歡迎的鞦韆，在孩童們天馬行空的想像下，Rings & Swings 鞦韆和Stay Relax 鞦韆就此誕生。

Rings & Swings 鞦韆 Stay Relax 鞦韆 林德信設計的環保音樂藝術裝置星級 Coffee 與囝囝翟伯伯設計的彩色農夫車 Botanic 巨大花盆樹屋

Kokedama 工作坊以及 Macramé 繩結手藝工作坊 讓孩童親手接觸大自然 讓藝術融入生活

時代廣場邀請到來自日本、擁有將近20年豐富經驗的美國加利福尼亞州認證幼兒教師Mabo主持Kokedama工作坊，讓孩童從「欣賞苔蘚」和「包む」兩個日本文化親身接觸大自然——為時兩個小時的工作坊將教導孩童欣賞經常不被重視，但卻是生態系統中極為重要，而且象徵生命力的苔蘚，再以「包む」的方式，混合苔蘚和土壤製作治愈感十足的綠色球苔玉，讓孩童能夠學習把情感傾注在雙手緊握包裹的東西上，培育與大自然間的聯繫。

而由本地品牌EverydayisBeachDay主持的Macramé 繩結手藝工作坊，教授單純以雙手亦可將繩子相互交織成美麗圖案。參加者可以選擇從自己喜愛的顏色繩子中，製作兩個獨一無二的羽毛或葉子，配以樹枝用作家中的裝飾或掛在手袋上作掛飾。參加者在製作過程中，將感受恬靜的休閒、享受織品所帶來的樂趣。

另外，《It's Play Time!》創意植物遊樂園更會於場內免費派發由Botanic Union設計的一系列專為活動所設計的貼紙，讓小朋友能夠時刻憶起在樂園內與植物和大自然探索玩樂的時光，建立與大自然的情感，從小學習保護環境的重要性。