Fight盡｜孟希璘患罕見病仍堅持參加拳賽　對手李君妍被熱誠感動

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-30 12:30

無綫（TVB）一連五集的奧運特備節目《明星運動會前哨戰：Fight 盡》昨晚（29日）於J2播出第二集，男子組比賽拳拳到肉的同時，女子組比賽方面，孟希璘與李君妍的對戰亦有大量洋蔥。

現年30歲的孟希璘憑劇集《十八年後的終極告白》及《那些我愛過的人》為觀眾熟悉，其父親孟龍及二伯父孟海均為專業動作指導，大姑媽孟秋是李小龍年代的武打明星，不過她並未因而踏上武打之路。孟希璘罹患罕見免疫系統病「雷諾氏綜合症」，因血管痙攣引發一系列血管問題，骨骼組織修復力亦受影響。早前更因工作，出現甲狀腺亢奮、心律不正等其他問題，以致波波連行多兩步樓梯也會喘氣，更曾被指有機會30歲便要坐輪椅。

雖然製作團隊及身邊好友擔心她是否適合比賽，孟希璘堅持挑戰自己，憑藉一團火踏上擂台，即使冒著身體的潛藏危機仍要報名參加《明星運動會》的拳擊賽事：「我叫咗個識心肺復甦、有救急證書嘅朋友嚟睇住我比賽，以防萬一。體能我一定唔夠人，我有我心臟嘅問題，但打得多一分鐘就一分鐘，我嘅目標係完成兩Round賽事。」她指父親亦清楚了解自己參賽所承擔的風險，但仍給她無限支持：「他支持我做自己想做的事。」

節目中，領隊崔建邦練習期間對孟希璘照顧有加，為了圓夢她亦出盡全力練習。到了館內賽當日，孟希璘與對手李君妍全程四分鐘賽事均拼盡全力。完成賽事後，李君妍更被孟希璘的熱誠感動紅了眼眶：「佢同我講唔好留力、唔使就佢，因為可能我係佢唯一一次上台比賽嘅對手。我好感動，只要打得順，都要打埋落去，我哋打咗一場好精彩嘅比賽。」

孟希璘亦感激李君妍「成全」：「我鍾意佢Keep住進攻，否則我會覺得佢冇盡力。其實中拳嗰刻，第一吓感覺好想嘔，但我只係諗住唔好跌呀唔好跌呀。我知我血壓去到200，有拳中咗之後我見到好多個李君妍分身，但我都想企到最後，我想企喺度，我唔想瞓低。」比賽期間，全場台前幕後均表現緊張，最終其堅毅不屈精神獲得全場一致掌聲，不少工作人員亦被其熱誠感動落淚。孟希璘最後不忘感激崔建邦：「佢好體諒我，佢會視乎我狀態安排訓練畀我，佢會著重於提升我嘅技術。可以完成賽事，我覺得好Amazing！」

孟希璘感激崔建邦十分體諒自己情況。

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