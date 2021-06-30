張嘉兒分享考小一貼士惹圍攻　無奈表示：我覺得我嘅分享有價值

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-30 15:15

現年37歲的07年港姐冠軍張嘉兒，2015年9月與金融才俊Nathan於加拿大溫哥華結婚，先後誕下兩名女兒，亦因為大女遺傳食物敏感，開始轉型成媽媽界KOL，不時分享育兒心得，受大批媽媽追捧，但最近有一段升學直播分享則惹起極大爭議。

現年37歲的07年港姐冠軍張嘉兒，2015年9月與金融才俊Nathan於加拿大溫哥華結婚，先後誕下兩名女兒。（IG：@misskayicheung）

張嘉兒大女Leora現已K2，正為考小一作準備，上星期她在Facebook開直播，大約30分鐘分享手上升小注意事項，及如何為面試作準備。其中一段張嘉兒展示教材，有眼利網友發現是大女就讀名幼所撰寫的校內教材，據知因學校有講明不可公開校內教材，大批網友直指張嘉兒侵犯版權，指控她「為呃like出賣學校﹗」

張嘉兒不時於網上分享育兒心得，上星期23日分享小一入學準備，卻引起大批同校媽媽不滿。（IG：@misskayicheung）

就此事張嘉兒接受《香港01》訪問，親自回應指控：「其實我一直不時有開Live，分享同囡囡嘅事，都係我自己親自搜集整理資料再分享出嚟。呢次Live係因為我知好多準備考小一嘅媽媽感到迷茫，將自己準備嘅嘢分享出嚟，想幫下準備升小嘅朋友。我嘅動機係好好嘅，亦有好多留言話真係幫到佢地我都好開心。」

有網友直指張嘉兒分享校內教材涉侵權，甚至要求學校踢Leora出校。（張嘉兒Facebook）

一直以來張嘉兒開過不下數十次直播，對於呢次惹起爭議，佢無奈表示：「其實直播中我完全無提及學校名亦無講係學校教材，只係大家認得。呢一PART只係佔分享好少部分，教材我都係叫粉絲自己去書局買，無涉及商業成份，所以估唔到會引起掀然大波。（有無同學校傾返呢件事？會唔會向受影響家長致歉？）學校方面我唔方便代佢地答任務何嘢啦，我個人認為自己嘅分享係有價值，但聽到有唔同聲音我都尊重佢地，所以好短時間24小時內我已經刪除呢段片，對於大家嘅留言，希望都係指向我唔好搞到小朋友，亦希望盡快平息呢件事。」

點擊睇張嘉兒是次直播風波及母女靚相：