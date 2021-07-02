古天樂打造新女團SKYLE　疑似成員曝光擁驕人長腿兼選秀出道

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-07-02 15:40

據悉SKYLE將會由三位韓國成員以及一位中國籍成員組成，所以如果周梓倩同姚依凡兩個只能活一個，又或者兩個都無份。

古天樂旗下公司女團SKYLE將於7月中出道發表新歌，日前在各大網絡平台公開組合的logo，不過未有公開成員身份，只在新聞稿中透露成員平均年齡為20歲，身高170公分。有網民隨即猜測曾參與內地真人騷《青春有你2》嘅周梓倩（Jennifer)以及姚依凡(Eva），事關二人同為「天加一文化傳媒」嘅練習生，且身高、年齡都十分吻合。

周梓倩有纖腰有長腿。（微博截圖）

22歲的周梓倩（Jennifer）出身上海，2016年6月首次在內地選秀節目《加油！美少女》中曝光，同年12月，以女團ACEMAX-RED（火力紅組合）成員身份出道，在團中負責唱Rap，2017年11月曾隨組合參加過韓國選秀騷《The Unit》，並在同年參加了為周星馳甄選「美人魚」的選秀節目《星星美人魚》。

不過網民對佢嘅好感度似乎不高。

熱衷於參加選秀節目的她，其後又參加《青春有你2》及《中國新說唱2020》，之不過，由於她曾在節目中「撒嬌吳亦凡」、又將服飾問題推卸給節目組，結果被網民冠以綠茶婊稱號。事緣在《中國新說唱》時，周梓倩單係出場就用了分半鐘，其後導師張靚穎為她拉票時，周梓倩突然翹腳扮可愛，在場的GAI同潘瑋柏忍不住學起來，結果周梓倩當眾撒嬌，嗲聲嗲氣，略帶哭腔說：「他們模仿我」，頗有譁眾取寵的感覺。其後在選擇進入廠牌的過程中，周梓倩未明確說加入誰的廠牌，便興奮地說「所以我現在要來了。」完全是在浪費時間，結果引起觀眾極度不滿。至於22歲的姚依凡（Eva）出身雲南，去年參加了選秀節目《青春有你2》，但成績平平，在第一輪淘汰時出局。

周梓倩、姚依凡曾一齊參加《青春有你2》。

比起周梓倩，姚依凡完全係低調到無咩人討論。（微博圖片）

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