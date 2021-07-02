Anson Lo喊到崩潰　發文報平安：會好好照顧自己的情感

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-07-02 18:30

Anson Lo在節目中崩潰大喊，隊友紛紛上前安慰，但他的情緒久久未能平復。（影片截圖)

Anson Lo（盧瀚霆）在昨晚播出一集《調教你MIRROR》喊到崩潰，看似十分委屈，事後Frankie亦表示「第一次見到Anson Lo喊到咁，我認識嘅佢係唔會喊到咁崩潰」Anson Lo解釋係因為由教跳舞到入加MIRROR這段時間，是他人生最大壓力的時候，並坦言入加MIRROR後，不開心的日子佔多數。節目播出後，不少「神徒」都表示看得十分心痛，又希望Anson Lo經歷過今次「釋放負能」後，能夠好好調整心態。

為怕神徒擔心，Anson Lo昨晚發文表示以後會好好照顧自己的情緒。

Anson Lo其後在IG動態發文表示已收到大家的關心與支持，叫大家不用擔心他。「我依然十分十分熱愛演戲，熱愛舞台，這兩年的時光，有開心有不開心，但這才是人生，才是正常。我會盡我的努力去工作，同時盡我努力去好好生活照顧自己，讓你們不用再憂心。」Anson Lo表示很多時都以為自己會捱得過，所以一直沒有處理不好的情緒，加上工作愈來愈忙。「根本沒有時間去容許自己維持不開心的感覺，沒有時間和空間讓自己停下來好好悲傷一次」但他承諾以後會好好照顧自己的情感，並吩咐大家不用為他擔心。

梁祖堯解釋打從一開始就決定了要在昨晚播出一集後才讓Anson Lo在一日一鏡仔系列登場。（ig圖片)

梁祖堯在節目播出後，亦有發文表示「感恩在這個旅程認識了你真實的一面，也感謝您打開自己讓我們看到你的脆弱」，並大讚Anson Lo十分專業「lo是一個超人。他在狀態最差的時候梁能夠與200%的力量去表演，他在最孤獨最悲傷的時候，也能夠在傾談面前裝起一個叫所有神徒神魂顛倒的笑容。」