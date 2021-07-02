當四葉草碰上劍尖時︱李日朗第七集車禍死　現實有個靚女友勁幸福

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-07-02 23:00

無綫（TVB）劇集《當四葉草碰上劍尖時》最近在翡翠台深宵時段重播。雖然劇集由李日朗（前藝名李逸朗）主演，但他飾演的「歐陽樂」卻於第七集結尾遇上車禍意外離世，所以主線故事便落在其兄「歐陽逸」黎諾懿身上，而他喜歡的「南南／鄭嘉南」黃婉佩（Race，前藝名黃婉伶），亦被黎諾懿「承繼」。

雖然李日朗在戲中未能與女神有個完美結局，但現實生活的他卻是甚有異性緣，除了與不少女星傳緋聞，當中更有港姐冠軍，而他的現任女友亦是有「翻版林志玲」之稱的高質靚女。

李日朗飾演的「歐陽樂」在第七集結尾部份遇上車禍逝世，未緣與「南南」Race正式開始。（電視畫面）

2003年與英皇簽約的李日朗，出道不久便獲公司安排與同門師姐蔣雅文（Mandy）組成情侶組合「Don & Mandy」，後來有傳兩人戲假情真，惟蔣雅文後來在社交網站回應李日朗翻唱金曲《傻女》爆紅時，強調自己與男方只是拍檔關係：「娛樂圈那六年我沒有跟圈中人談過感情。」

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李日朗亦曾被傳媒拍攝到夜訪2005年港姐冠軍葉翠翠香閨，但兩人從未認過戀情。值得留意的是，李日朗2016年作客ViuTV節目《晚吹－啪啪聲，太好聽》時自爆性史，直認喜歡「龍舟掛鼓」一招，而主持梁梓禧亦擺葉翠翠上枱，與李日朗示範不少姿勢時說：「你當我係港姐，叫我港姐冠軍得嘞！」

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至於李日朗現任女友是年僅26歲的黃靜藍（Nam），她不但擁有「翻版林志玲」之稱，更是名模樂基兒的同門師妹，而身高170cm的她亦獲得不少廣告商青睞。除了模特兒工作，黃靜藍最近亦有為香港開電視節目《靚女掃貨團》亮相，而身兼時裝網店老闆的她亦正修讀香港大學社會科學碩士，可謂「百足咁多爪」。

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