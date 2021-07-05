盛．舞者｜關嘉敏日花16小時練拳再排舞　面試前夕嫲嫲離世

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-07-05 17:45

關嘉敏曾是女子組合Bingo的隊長。

無綫全新綜藝《盛．舞者》將於今晚播出，參賽者除有表除了天堂鳥Gordon（葉泓聲）及方紹聰（奶仔）外，關嘉敏（卡文）亦是焦點所在。之前在無綫綜藝節目《明星運動會》拳擊比賽中Fight贏女子組冠軍的她，5歲已開始跳舞，並想透過參加《盛‧舞者》見識更多不同舞種以增強實力。報名《盛‧舞者》在先的她，後來見到拳擊比賽召募時，因有感踏足擂台是難得機會，才爆seed報勻兩個節目，因而Chur盡了自己，每日直踩接近16小時備戰：「兩邊係疊住咗，我朝早三至四個鐘拳擊訓練，再緊接排舞到凌晨三、四點，所以先得咁少時間瞓。成個六月真係好唔夠瞓，我會話係『非人生活』。」

關嘉敏剛在《​明星運動會》打贏李君妍成拳后。

壓力再加上要節食減磅，卡文短短兩星期內瘦了10磅。而不幸的是，在《盛‧舞者》Casting前夕，痛錫她的嫲嫲不幸離世，不過意志力過人的卡文，卻視之為推動力：「以前無論我想做乜，嫲嫲一直都好支持我。好記得嗰日佢火葬，我朝頭早喊到豬頭咁，但下晝就去Casting。（點平復情緒？）我不斷回想之前佢一直同我講：『我好想睇到你喺電視上面跳舞，同做得愈嚟愈好呀。』所以我一定要盡力做到畀佢睇，唔想辜負佢。」卡文又謂完成拳擊賽事後，即「咩都塞晒落口」慰勞自己，並謂意志變得比之前更強頑：「我唔單止做到，仲要冇受好大傷患，所以好為自己自豪。」