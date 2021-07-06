謝娜姪仔變國民男神　195cm身高物理學天才考入清華

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-07-06 21:00

內地綜藝天后，著名節目主持人謝娜，近日發帖恭賀姪兒考入清華大學，竟然瞬間成為熱搜，謝娜指姪兒身高195cm，一直以為他未來會當模特兒，或者籃球員，想不到高考分數高達692分，而網民連隨將這位高材生起底，發現他是物理學天才，外貌跟人氣男神李現有八成相似，更有網民問他的感情狀況，對他興趣甚濃。

謝娜是著名內地節目主持人。（謝娜微博）

謝娜姪仔考入清華大學，而且是以高考692分，全市第三位的佳績，難怪謝娜高興到要封大利市給姪仔，之後謝娜再透露姪仔的資訊，他姪仔名叫謝懷槿，身高195cm，是四川德陽外國語學校畢業，謝娜一直以為姪兒會向模特兒或籃球員發展，但原來謝懷槿是物理學天才，曾贏得全國物理競賽、全國語文知識、全國英語知識能力競賽多個獎項。謝懷槿透露他考獲高分的秘訣，就是上堂要專心聆聽，下課要多問，一有時間就要向老師請教，而且他還會向同學學習，因為優秀的同學很多，他學校就有高考成績高達706分的人，彼此可以互相啟發。謝懷槿的外貌曝光後，全國不少女士也出現心心眼，還問他是否缺媳婦，謝娜姪仔的人氣現時比謝娜還要高，確是始料未及。

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