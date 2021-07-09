MIRROR關注組成員創作會歌爆笑抵死：何以我要去課金十六任愛人

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-07-09 23:45

Facebook群組「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」最近成為城中熱話，關注組成立未夠一星期，會員人數已經超過25萬。不少「前夫」圍爐分享被MIRROR搶走老婆的經歷，有會員更二次創作《16號愛人》成《16任愛人》，副歌首句「何以 我要去課金十六任愛人」已經道盡「前夫」們感概又無奈的心聲，歌詞句句爆笑抵死，更有網民為歌曲製作MV，MIRROR的影響力果然厲害！

Facebook群組「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」最近成為城中熱話，關注組成立未夠一星期，會員人數已經超過25萬。（IG/ @mirror.weare）

有網民為歌曲製作MV，認真有心！

+ 13 + 13 + 13

《16任愛人》歌詞

婚姻加持 經已沒意思 殘存僅可以

由塊鏡決定誰 才應該在你家中擁有位置

當晚飯再看電視時 張口有阿牧餵飼

牆上正貼著姜糖專有貼紙

扁咀姜濤 like佢沒架子 純情得可以

男生統統都變做了廢紙

原來話你最愛我不過暫時 名次每隔兩日都改變位置

一變四 四變十二 來到這禮拜更加諷刺

何以 我要去課金十六任愛人

隨便 看上那個他都比我更有趣吸引

偶爾我亦 願我是樂文 能轉個化身被你再重任

最愛還有阿陳 加柳柳 AK或Alton

皮皮 也變了客廳裝飾 座著Stanley的櫈

看見瀚霆 雙腳已在震

因我說過愛是無憾 才會沒覺訓

家中的人 都變做鏡粉 全員皆興奮

誰知吞聲忍氣仲要課金

誰人話我會縱你勾搭別人 連愛上米米導演都要默允

忍了你 你更薄倖 能叫我課到永不超生

何以 我要去課金十六任愛人

隨便 看上那個他都比我更有趣吸引

你會答話 願我是樂文 或變呂爵安共你再蜜運

最愛還是教主 啫喱米 做特別愛人

華Dee 也上到最高逐漸墮落不死的暗

看見佢哋 雙腳已在震

因我說過愛是無憾 才會受教訓

193競逐你的吻 我發脾氣惹公憤

面對虎仔與熚生 Poki梁業 是誰幸運做你本週冠軍

何以 我要去課金十六任愛人

隨便 看上那個他都比我更有趣吸引

你會答話 願我是樂文 或變呂爵安共你再蜜運

我老婆又課金 迫我去 做後備愛人

難忍 我試過每天賣力 練習姜b之心

我似路人 想上網勁呻

谷裏有愛開心至今 誰會願意瞓