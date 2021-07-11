黎明演唱會正式開騷金句王上身　林海峰打頭陣驚喜不斷全場尖叫

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-11 13:47

天王黎明 (Leon) 一連九場《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》昨晚正式開鑼，寰亞娛樂老闆林建岳博士、「大劉」劉鑾雄與太太陳凱韻（甘比）、陳慧嫻、蔡一智、胡定欣、胡蓓蔚、DJ Donald等捧場。林海峰（Jan）擔任首場表演嘉賓，大爆黎明（Leon）全新金句「噏 To U」全場爆笑。

甘比與大劉

Leon介紹嘉賓出場亦與眾不同，他說：「香港做TalkShow 有幾個大師，有一個大師就洗咗手，另外仲有一個今日嚟咗。所以見到大師，大師講嘢我哋唔好出聲，呀，你哋可以出聲，但我唔好出聲。大師叫我出聲，我先至出聲。大師今晚準備咗啲點我，令我更明嘅，高人點路。『嘉賓』通常係『請』嘅，升上嚟嗰啲叫『等嘉賓』，我示範一次咩叫『請嘉賓』，我落去。」語畢Leon降到台底，親自陪林海峰上台，全場尖叫。

林海峰上台叫Fans歡呼，說：「俾啲聲聽吓先，我好耐無嚟紅館，兩年啦！大聲啲歡呼聲，噓聲都得架，兩年都冇聽過。」全場起哄。他對Leon說：「你邀請我嚟，我好大壓力。（點解呢？）因為第一場嘛，我驚令大家失望。（觀眾大叫『唔會』）聽落好似有少少失望，不過唔緊要，少少失望，喺今日嚟講已經係好有希望㗎啦！」

「實不相瞞，Leon邀請我嘅時候，我第一時間推，因為『金句王』面前，叫我嚟真係獻醜。但無辦法，Leon直情打電話嚟，等我俾啲證據大家聽吓。」然後林海峰拿出手機，播出Leon給他的Whatsapp語音留言：「阿Jan，Leon呀，方唔方便同我通個電話講兩句？」林海峰說：「我收到呢個電話嗰陣，仲以為銀行打嚟，我話我唔使借錢。」

林海峰坦言與Leon私下不相熟，他說：「記唔記得我哋通電話，我唔知同你講乜，因為其實我同Leon係唔熟，我話：『Leon，噏乜嘢？』Leon同我講：『Jan，噏咩？Up To You啦！』佢係九秒九彈嚟！『噏咩呀？Up To You！』呢句嘢，我諗吓都真係幾好用㗎喎！」

他立即以Leon全新「金句」套用於日常生活中，說：「例如情侶，另一半問你：『噏咩？』咁你點答？『Up To You啦！』如果同人嗌霎，車厘子你嘅時候，你話：『你噏咩呀？』『Up To You啦！』你即刻收聲。即係呢一個回應，既賓賓有禮、大方得體得嚟，有啲浪漫不羈，同埋有啲挑釁性。直情有啲似小學嗰啲『反彈閘住』。咁佢話『Up To Me』咁我話OK 返去諗吓啦，到時綵排再話俾你聽點樣啦！」

然後林海峰爆出Leon另一金句：「綵排綵排，都不及天意安排」全場掌聲，他說：「呢次係九秒八。即係黎明開Talk Show嘅話呢，佢一場噏咩呀？Up To You啦！個Show可以即刻完，然後啲笑聲由八點半一路笑到十年之後，我啲呢度幾個月，噏咗兩個鐘頭，啲笑聲呢度講呢度散。『綵排綵排，都不及天意安排』真係金中之金，俾啲掌聲！所以話『金句王』面前我無辦法可以發揮到好大，但無辦法啦，天意安排咗我嚟⋯⋯其實係黎明安排我嚟。上次好多謝Leon邀請我參與《顧家》MV拍攝，上次Hit rate係咪好高？唔關我事。」

話題一轉到家事，林海峰說：「上次拍MV我哋冇乜機會同你傾吓啲屋企嘢，依家可唔可以傾吓？」Leon大方地說：「得，你講呀！」林海峰說：「Up To Me呀嘛！點呀，屋企好嗎？（大家都好）細蚊仔好嗎？（都好）太太好嗎？（好呀）屋企姐姐好嗎？（OK啦）同我一樣，我完全明白。（煮餸麻麻⋯⋯）唔係呀，係全屋企都女人，屋企陰氣好重。」Leon點頭。林海峰笑說：「有日我諗，天王全部都生女？（暫時見到係）有趣嘅係：天王生女，佢個女係唔會成為天王嘅Fans，雖然我唔係天王，我都係過來人，可以同你分享吓。舉例，劉德華千金大概十歲左右，我諗佢唔會唱《一起走過的日子》！舞台皇者嘅小朋友好似得幾歲？（好似同我嗰個差唔多大）幾歲應該係聽《Baby Shark》，如果老竇日日Generation X，真係唔知做乜X㗎嘛！（無錯）你個小朋友幾多歲？（三歲）你返屋企佢會唔會對住你大叫『LeonLeon』？（唔會）有冇搵你影相？（唔會）會唔會搵你簽名？（唔會）會，遲啲會簽喺家課冊！佢唔會成為你嘅Fans，但黎明會成為佢嘅Fans！」

他對台下觀眾說：「舊時你哋喺阿Mark嘅Studio、電視台、電台門口等Leon，有一日你就會見到Leon喺幼稚園門口等緊佢個女，每一日好似你哋舊陣時等佢咁樣『出嚟未呀？』『等咗好耐啦喎！』『出嚟啦，出嚟啦，哎呀上咗車，跟咗媬母走咗！』然後到佢開騷，你就好似Fans咁撲飛，嗰個騷就係幼稚園畢業禮，即係雜錦騷，你炒飛都會買，坐家長位，個小朋友台上表演，唱快歌跳舞，隻手揈吓揈吓，好熟面口？口擘擘咁！」林海峰扮Leon唱快歌時台風，全場爆笑，又說：「你成為Fans就會讚佢：『哎呀，跳得好好呀，好型呀！』Fans嘛，然後幫佢影相，實Q阻住就同實Q開拖，跟住追車，追校巴啦，送花俾佢、送公仔、送湯呀，送佢返學、送佢去公園玩。然後有一日會見到Leon騎住架單車喺公園走嚟走去追佢個女，就好似《甜蜜蜜》黎小軍咁樣傻痴痴。」

「然後小朋友開始長大，進入青春期，化妝、梳頭、日日匿埋喺房、玩手機，呢個時候你知道：有咗第二個⋯⋯『豹哥』，於是乎黎小軍就喺房門口『行近 我又怕驚動你 我又怕心難死』⋯⋯」林海峰突然走音，觀眾爆笑，他解釋：「點解走音？佢喝我下次叩門先可以開門呀！『立定決心以後分離 一生裡頭 誰是我的心中最美⋯⋯』對住佢個女唱『往日的你』！」又說：「天王生女，最吊詭佢唔會成為天王Fans，佢個女最終會成為另一個男人嘅Fans。塵世間最痛苦莫過於此！就好似將『最受歡迎男歌手獎』俾咗嗰條仔咁，攞去啦，同埋個女一齊攞去呀，呢啲叫做『樂壇傳承』呀！」林海峰妙語連珠，全場爆笑。

另外，唐劍康（當奴）亦是首場的座上客，他於IG限時動態分享了當晚演唱會現場，一段黎明與林海峰合唱姜濤的《蒙著嘴說愛你》的片段，觀眾不停揮動熒光棒氣氛高漲。而姜濤亦有在IG上載現場片段並寫着：「謝謝」，估計他亦有去看Leon的演唱會。