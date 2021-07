黎明演唱會正式開騷金句王上身　林海峰打頭陣驚喜不斷全場尖叫

撰文: 張嘉敏 最後更新日期: 2021-07-11 13:47

天王黎明 (Leon) 一連九場《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》昨晚正式開鑼,寰亞娛樂老闆林建岳博士、「大劉」劉鑾雄與太太陳凱韻(甘比)、陳慧嫻、蔡一智、胡定欣、胡蓓蔚、DJ Donald等捧場。林海峰(Jan)擔任首場表演嘉賓,大爆黎明(Leon)全新金句「噏 To U」全場爆笑。

甘比與大劉

Leon介紹嘉賓出場亦與眾不同,他說:「香港做TalkShow 有幾個大師,有一個大師就洗咗手,另外仲有一個今日嚟咗。所以見到大師,大師講嘢我哋唔好出聲,呀,你哋可以出聲,但我唔好出聲。大師叫我出聲,我先至出聲。大師今晚準備咗啲點我,令我更明嘅,高人點路。『嘉賓』通常係『請』嘅,升上嚟嗰啲叫『等嘉賓』,我示範一次咩叫『請嘉賓』,我落去。」語畢Leon降到台底,親自陪林海峰上台,全場尖叫。

林海峰上台叫Fans歡呼,說:「俾啲聲聽吓先,我好耐無嚟紅館,兩年啦!大聲啲歡呼聲,噓聲都得架,兩年都冇聽過。」全場起哄。他對Leon說:「你邀請我嚟,我好大壓力。(點解呢?)因為第一場嘛,我驚令大家失望。(觀眾大叫『唔會』)聽落好似有少少失望,不過唔緊要,少少失望,喺今日嚟講已經係好有希望㗎啦!」

「實不相瞞,Leon邀請我嘅時候,我第一時間推,因為『金句王』面前,叫我嚟真係獻醜。但無辦法,Leon直情打電話嚟,等我俾啲證據大家聽吓。」然後林海峰拿出手機,播出Leon給他的Whatsapp語音留言:「阿Jan,Leon呀,方唔方便同我通個電話講兩句?」林海峰說:「我收到呢個電話嗰陣,仲以為銀行打嚟,我話我唔使借錢。」

林海峰坦言與Leon私下不相熟,他說:「記唔記得我哋通電話,我唔知同你講乜,因為其實我同Leon係唔熟,我話:『Leon,噏乜嘢?』Leon同我講:『Jan,噏咩?Up To You啦!』佢係九秒九彈嚟!『噏咩呀?Up To You!』呢句嘢,我諗吓都真係幾好用㗎喎!」

他立即以Leon全新「金句」套用於日常生活中,說:「例如情侶,另一半問你:『噏咩?』咁你點答?『Up To You啦!』如果同人嗌霎,車厘子你嘅時候,你話:『你噏咩呀?』『Up To You啦!』你即刻收聲。即係呢一個回應,既賓賓有禮、大方得體得嚟,有啲浪漫不羈,同埋有啲挑釁性。直情有啲似小學嗰啲『反彈閘住』。咁佢話『Up To Me』咁我話OK 返去諗吓啦,到時綵排再話俾你聽點樣啦!」

然後林海峰爆出Leon另一金句:「綵排綵排,都不及天意安排」全場掌聲,他說:「呢次係九秒八。即係黎明開Talk Show嘅話呢,佢一場噏咩呀?Up To You啦!個Show可以即刻完,然後啲笑聲由八點半一路笑到十年之後,我啲呢度幾個月,噏咗兩個鐘頭,啲笑聲呢度講呢度散。『綵排綵排,都不及天意安排』真係金中之金,俾啲掌聲!所以話『金句王』面前我無辦法可以發揮到好大,但無辦法啦,天意安排咗我嚟⋯⋯其實係黎明安排我嚟。上次好多謝Leon邀請我參與《顧家》MV拍攝,上次Hit rate係咪好高?唔關我事。」

話題一轉到家事,林海峰說:「上次拍MV我哋冇乜機會同你傾吓啲屋企嘢,依家可唔可以傾吓?」Leon大方地說:「得,你講呀!」林海峰說:「Up To Me呀嘛!點呀,屋企好嗎?(大家都好)細蚊仔好嗎?(都好)太太好嗎?(好呀)屋企姐姐好嗎?(OK啦)同我一樣,我完全明白。(煮餸麻麻⋯⋯)唔係呀,係全屋企都女人,屋企陰氣好重。」Leon點頭。林海峰笑說:「有日我諗,天王全部都生女?(暫時見到係)有趣嘅係:天王生女,佢個女係唔會成為天王嘅Fans,雖然我唔係天王,我都係過來人,可以同你分享吓。舉例,劉德華千金大概十歲左右,我諗佢唔會唱《一起走過的日子》!舞台皇者嘅小朋友好似得幾歲?(好似同我嗰個差唔多大)幾歲應該係聽《Baby Shark》,如果老竇日日Generation X,真係唔知做乜X㗎嘛!(無錯)你個小朋友幾多歲?(三歲)你返屋企佢會唔會對住你大叫『LeonLeon』?(唔會)有冇搵你影相?(唔會)會唔會搵你簽名?(唔會)會,遲啲會簽喺家課冊!佢唔會成為你嘅Fans,但黎明會成為佢嘅Fans!」

他對台下觀眾說:「舊時你哋喺阿Mark嘅Studio、電視台、電台門口等Leon,有一日你就會見到Leon喺幼稚園門口等緊佢個女,每一日好似你哋舊陣時等佢咁樣『出嚟未呀?』『等咗好耐啦喎!』『出嚟啦,出嚟啦,哎呀上咗車,跟咗媬母走咗!』然後到佢開騷,你就好似Fans咁撲飛,嗰個騷就係幼稚園畢業禮,即係雜錦騷,你炒飛都會買,坐家長位,個小朋友台上表演,唱快歌跳舞,隻手揈吓揈吓,好熟面口?口擘擘咁!」林海峰扮Leon唱快歌時台風,全場爆笑,又說:「你成為Fans就會讚佢:『哎呀,跳得好好呀,好型呀!』Fans嘛,然後幫佢影相,實Q阻住就同實Q開拖,跟住追車,追校巴啦,送花俾佢、送公仔、送湯呀,送佢返學、送佢去公園玩。然後有一日會見到Leon騎住架單車喺公園走嚟走去追佢個女,就好似《甜蜜蜜》黎小軍咁樣傻痴痴。」

「然後小朋友開始長大,進入青春期,化妝、梳頭、日日匿埋喺房、玩手機,呢個時候你知道:有咗第二個⋯⋯『豹哥』,於是乎黎小軍就喺房門口『行近 我又怕驚動你 我又怕心難死』⋯⋯」林海峰突然走音,觀眾爆笑,他解釋:「點解走音?佢喝我下次叩門先可以開門呀!『立定決心以後分離 一生裡頭 誰是我的心中最美⋯⋯』對住佢個女唱『往日的你』!」又說:「天王生女,最吊詭佢唔會成為天王Fans,佢個女最終會成為另一個男人嘅Fans。塵世間最痛苦莫過於此!就好似將『最受歡迎男歌手獎』俾咗嗰條仔咁,攞去啦,同埋個女一齊攞去呀,呢啲叫做『樂壇傳承』呀!」林海峰妙語連珠,全場爆笑。

另外,唐劍康(當奴)亦是首場的座上客,他於IG限時動態分享了當晚演唱會現場,一段黎明與林海峰合唱姜濤的《蒙著嘴說愛你》的片段,觀眾不停揮動熒光棒氣氛高漲。而姜濤亦有在IG上載現場片段並寫着:「謝謝」,估計他亦有去看Leon的演唱會。