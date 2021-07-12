舊日的足跡｜商天娥演活奶奶角色　遲婚遺憾無生B：曾經諗過領養

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-07-12 20:30

電視劇《寶寶大過天》正在熱播中，商天娥相隔6年再拍劇飾演馬國明媽媽。

電視劇《寶寶大過天》正在熱播中，商天娥相隔6年再拍劇飾演馬國明媽媽，她接受《舊日的足跡》主持車淑梅訪問時表示：「我六年冇拍劇，我係有信心嘅，因為朋友都話『餓』咗我嘅戲好耐。今次復出原因有二，一係戲癮；二係同馬國明有關。我識咗佢好多年，佢成日喺化妝間主動同我傾偈，娥姐前、娥姐後，我笑日日都見佢，爆 show 爆到七彩，係咪儲錢娶老婆？佢話希望買多間屋畀阿媽住，咁係咪代表而家嗰間留畀自己？哈哈，我唔可以代佢講嘢嘅。」商天娥大讚馬國明觀察力强、心思細密，懂得以不同方式跟不同人溝通：「好似我個樣咁嚴肅嘅，佢都有本事同我傾到偈，即係佢睇得穿每一個人，所以我覺得呢個仔有佢自己安排同想法，佢直情係個好老公，我覺得呢啲係湯小姐嘅福氣。」

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不少人把現時的《寶寶大過天》和年前的《BB 來了》作比較，商天娥不以為然：「我都有睇《BB 來了》，佢地話呢套係《BB 來了》第二集，我先至咁大興趣。不過，比較係正常嘅，咁先至有話題，我唔介意。我覺得每一個人都各有自己嘅忠實觀眾，有人鍾意佳芯，我都好鍾意佢，但係香香每一個位都係咁靚喎！」商天娥強調自己確實很愛演戲，希望未來可以演出更多好戲，亦無懼挑戰任何角色。

戲中商天娥演活奶奶一角！（YouTube影片截圖）

商天娥入行 38 年曾是電視台力捧花旦，但她卻非常專注地談戀愛。她於 2010 年40 多歲時才與男友 Patrick 結婚。有說男方之前暗戀她 10 多年，一直未婚默默在等待她，商天娥聽罷哈哈大笑：「呢樣嘢你要問佢，我唔方便問，我真係咁耐都冇問過佢。其實我唔介意，亦都無所謂，大家都係 40 幾歲成熟嘅人，問咁多做乜？我要嘅係而家嘅佢！我好記得，我哋第一次單獨約會，佢話：『我唔係好有錢，你唔會介意嗎？』我就話咁就好囉，我唔鍾意好有錢，夠就得啦！」

商天娥一直的心願是能夠生兩個女兒，可惜兩夫妻遲婚未能如願，亦明白不可以強求：「我同老公曾經諗過領養，好啦，真係要去領養嘅時候，老公係有潔癖嘅，佢擔心細蚊仔父母 DNA 有乜嘢，萬一有惡習脾性等等點算。我就話算啦，我地放棄呢個念頭，兩個相親相愛就夠。」

商天娥48歲與圈外老公結婚，遺憾二人未能有愛情結晶。（商天娥@微博）

重溫娥姐舊作：