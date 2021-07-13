《色慾都市》復活季三缺一街頭漫步劇照曝光　粉絲︰回憶返晒嚟！

經典美劇《色慾都市》（Sex And The City）自今年年初宣佈推出全新迷你劇後，官方日前公開了「Carrie」Sarah Jessica Parker、「Charlotte」（Kristin Davis）和「Miranda」（Cynthia Nixon），三缺一的首張劇照。

三缺一的首張劇照曝光。（IG/@sarahjessicaparker）

名為《And Just Like That…》的全新迷你劇由劇集編劇Michael Patrick King打造，並以主角Carrie、Charlotte及Miranda步入50歲的生活為主題，講述在科技發達和社交平台主導的年代，如何處理比30年前更複雜的人際關係。在首張劇照中看到三人穿上充滿時尚感的造型，在曼哈頓街頭漫步，有大批粉絲看到劇照後表示「回憶返晒嚟！」。

根據外媒報道，雖然「Samantha」Kim Cattrall就將會缺席拍攝新一季，但就加入了喜劇演員Sara Ramirez來飾演LGBTQ角色Che Diaz。對於Cattrall早前發文暗示與Sarah Jessica Parker心結未解，後者公開回應否認不喜歡對方的傳聞：「我從來都沒有這麼說過，也永遠不會這麼說。只是Samantha不在這個故事當中，但不管我們人在哪或做什麼事，她永遠都是我們的一份子。」