覺醒年代｜有線收費台率先啟播　觀眾下月起免費「開電視」欣賞

為慶祝中國共產黨成立100週年，有線寬頻集團欣然宣佈旗下頻道有線綜合娛樂台（Ch.301/371）及77台香港開電視將全港首播「慶祝中國共產黨成立 100周年優秀電視劇展播」《覺醒年代》。有線寬頻集團就獲得播映權深感榮幸，劇集將以普通話原聲足本播放，冀令觀眾進一步認識建黨歷史。

7月12日起有線綜合娛樂台（Ch301/371） 逢星期一至五晚8:30播放； 8月9日起，77台香港開電視逢星期一至五晚6:00播放。

為隆重其事，有線寬頻集團與香港再出發大聯盟昨日（12日）特假灣仔君悅酒店宴會大禮堂攜手合辦「慶祝中國共產黨成立 100周年優秀電視劇展播《覺醒年代》首映會」。是次首映會冠蓋雲集，逾百位城中政商名人出席支持，場面熱鬧。盛會榮幸邀得全國政協副主席暨香港再出發大聯盟總召集人梁振英先生、全國人大常委暨港區全國人大代表譚耀宗先生及有線寬頻通訊有限公司主席丹斯里拿督邱達昌致辭，並率一眾主禮嘉賓主持《覺醒年代》啟播儀式。

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《覺醒年代》由張永新導演，于和偉、張桐、侯京健、馬少驊等領銜主演，製作嚴謹，表達創新，鏡頭語言豐富，以精品立傳，展現了從新文化運動到中國共產黨建立的早期革命者真實的歷程，打破了黨史題材電視劇的多項記錄，更於第27屆上海電視節白玉蘭獎獲得多項提名，更囊括最佳編劇（原創）獎、最佳導演獎，以及最佳男主角獎，是一部難能可貴的歷史劇佳作。

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