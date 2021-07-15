姜濤與花姐首次母子檔拍廣告　驚到唔敢直視：感受她的凌厲眼光

9月21日便是中秋節，不少品牌都已經在找藝人們拍攝月餅廣告，而知名雪糕品牌推出雪糕月餅找來「人氣王」姜濤拍攝廣告，最特別的是找來花姐與姜濤破天荒首度幕前合作拍攝。無論是工作上還是私底下，花姐、姜濤二人關係密切，這次二人「母子檔拍攝廣告，非常特別，二人拍攝廣告期間擦出不少火花，望能夠給驚喜粉絲。

二人首次合作拍攝月餅廣告。

花姐和姜濤都是第一次拍攝月餅廣告，平常工作中的花姐，外表嚴肅霸氣，原來現實是慈母一名，眾所週知十分愛錫Mirror和Error的每一個成員，今次拍廣告，其中一幕是花姐站在窗前品嚐姜濤送上的雪糕月餅，導演要求花姐要將慈母的內心情感表露出來，品嚐雪糕月餅時更要帶有少女心的甜樣，花姐拍了幾take後導演已收貨。

另一幕是花姐和姜濤溫馨地望著星空賞月，拍攝期間，姜濤經常迴避花姐的眼神，花姐忍不住問姜濤是否不願意跟她合作？姜濤靦腆說：「老實說，我真是第一次拍攝時見到異性不敢直視！」花姐聽後興奮說：「你竟然當我是異性？！幾十年來沒有人當我是異性的，好開心姜濤當我是異性！」事後姜濤認真地解釋與花姐一同拍攝時頻頻「抖大氣」和不敢直視，是因為：「花姐為人比較嚴格，拍攝時感受她的凌厲眼光，有少許壓力，和她第一次一齊拍廣告不是太習慣，不太敢望她。」

好溫馨。

二人首次一齊拍電視廣告，花姐表示拍攝前一晚有「瞓唔著」，她笑言「因為我擔心如果我叻過姜濤，他會好冇面！竟然我這樣的師奶贏他就不好意思啦！」在旁的姜濤亦表示拍攝前兩晚已經開始「瞓唔著」，一直好期待，但又有一點緊張，見到工作人員為花姐化妝、整頭，感覺好新鮮。被問到互評對方的表現，二人互送高帽，姜濤先稱讚表示：「花姐進度好快，要向她多多學習，好開心可以跟這位知名經理人合作。」花姐回敬：「姜濤演技進步很多！我好開心，今次是我第一個月餅廣告，可以和香港知名的姜濤先生合作，我好高興！得到姜濤師兄的指教，我覺得自己進步很多！」姜濤回應：「不敢當，希望長做長有。」二人你一言我一語，場面輕鬆有趣。為了鞭策對方避免NG，他們竟然訂出以「搣胳肋底」來作為懲罰對方NG！

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