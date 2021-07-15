Lucy同AK拍廣告未變鏡粉　李璨琛：佢仲好專注跳BLACKPINK

李璨琛同愛女一齊出席活動，Lucy表情多多，十分可愛。(鄺鈺塋攝)

李璨琛（Sam）今午與愛女李元元（Lucy）一齊出席活動，穿上粉紅色小背心的Lucy，一現身即時成為全場焦點。其後，當大會送贈經禮物予Lucy時，她怕怕羞羞地拒絕，並表示：「屋企有好多玩具。」十分乖巧，但未知是否現場人多太多關係，Lucy一度扭計爆喊挨落爸爸膊頭，最後要交由媽媽安撫。兩父女其後與大型人偶影相時，Lucy心情大靚，除了自行擺心心甫士外，又扮鬼臉，完全蓋過了李璨琛的風頭。

Lucy因為緊張而一度扭計，不過好快又笑晒口同大家合照。(鄺鈺塋攝)

李璨琛接受《香港01》訪問時，解釋Lucy每次聽到起哄聲，就會以為人家取笑自己繼而大喊，但平日女兒其實十分乖，出街也絕少扭計買玩具。「佢喺屋企有個歡樂天地，全部都係佢啲書、玩具、單車，而我就盡量將自己啲玩具撤出屋企，因為如果再擺埋真係唔掂。平時都有叫朋友唔好浪費錢買嘢比佢，因為係怕買咗佢唔啱玩，寧願上嚟同佢玩仲好，因為Lucy最想有人陪佢玩，就算上嚟唔帶玩具，佢自己都有嘢招呼你。」

李璨琛去年大部分時間在內地工作，這次趁暑期留港陪Lucy，最想教識她游水。(鄺鈺塋攝)

問到Lucy早前與MIRROR成員AK拍廣告，有否因而變為小鏡粉，李璨琛笑言Lucy仲係BLINK(BLACKPINK粉絲），他說：「呢期都係keep住練BLACKPINK，佢係好專一同埋好專注隻舞，話自己未練成係唔會轉，不過我諗佢練成之後會轉。（擔心佢會變成鏡粉？）我唔擔心，由佢自己發揮，我最多控制佢食嘢、玩，喜好真係阻唔到，同埋我個女都好有主見，話轉就轉架啦。同埋女大女世界，能力範圍比到佢咪做囉，但必須要做好份內事時，譬如佢而家未返學，我哋都規定佢唔可由朝現到晚、長時間睇卡通。」

喺Lucy眼中，AK嘅魅力不及BLACKPINK。（IG圖片)

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