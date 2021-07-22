邊睇奧運節目邊玩「ViuTV 夏日電視賞」　搶《大叔的愛》限量禮品

今個夏天，除了有全球囑目盛事－東京奧運陪伴大家外，ViuTV為各位觀眾準備了「ViuTV 夏日電視賞」，讓觀眾可以一邊睇奧運精彩節目，一邊贏取豐富獎品。只要於7月23日至8月8日期間，每日睇ViuTV 99台精彩奧運節目，並留意廣告時段，用ViuTV App電視賞功能捉Sound Bear以獲取印花，即可兌換豐富獎品。獎品換領的種類十分豐富，當中必搶的獎品有《大叔的愛》海報及明信片套裝、萬眾期待的《力圖打排球》入場劵 、Sound Bear夏日限定禮品及其他豐富獎品，絕對不能錯過！

儲夠印花有機會獲得Sound Bear戶外套裝（一套4件，包括帳幕、沙灘椅、野餐墊及沙灘袋）。

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除了上述獎品，還有德國寶HK$500家庭電器現金券、FWD 富衛保險易安心家居保、戶戶送 Deliveroo HK$100 現金券、信和集團商場 HK$50 現金券。

參加者資格

➢ 年滿18歲

➢ 下載ViuTV App成為會員

➢ 使用支援ARCore之智能手機

遊戲玩法

➢ 「Sound Bear圖案」出現時間：7月23日至8月8日期間，逢星期一至日下午4時至晚上11時廣告時段。

➢ 於活動時間，實時收睇ViuTV 99台並留意廣告時段，在電視播放之畫面左上角將不定時出現「Sound Bear圖案」，合資格參加者需使用智能手機內ViuTV App中的掃瞄器捕捉電視節目畫面上的「Sound Bear圖案」以獲取印花。每成功捕捉1個「Sound Bear圖案」即可獲取1個印花。

➢ 印花可用作兌換指定禮品。

*禮品數量有限，換完即止。

*活動受條款及條件約束