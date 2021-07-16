Stanley@MIRROR女友Alina怒斥公司推Job：人在做天在看

Stanley@MIRROR邱士縉與簡慕華上演姐弟戀，表演都獲得激讚。（《大叔的愛》影片截圖）

ViuTV熱播劇《大叔的愛》今晚（7月16日）播出大結局，除了田田KK阿牧，與簡慕華上演姐弟戀的Stanley@MIRROR邱士縉，表演都獲得激讚﹗現實生活中他與拍拖4年的女友李炘頤（Alina，原名李靜蓮）亦相當甜蜜。但Alina忽然於IG STORY 怒斥「人在做天在看」，意有所指公司推JOB，令外界懷疑口中主角到底是本人還是為男友出頭。

Stanley@MIRROR與女友Alina李炘頤（原名李靜蓮）相愛4年。（IG：@alinaln_）

Alina曾參加《全民造星III》並打入十強而人氣急升，在演藝學院主修現代舞，畢業後曾任職舞蹈員。曾參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》但止步8強，至20年參加《全民造星3》，成功打入10強決賽。IG不時分享工作照，亦經常與男友Stanley高調放閃。最近二人展開同居生活，拍攝VLOG分享海景新居。

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至7月15日晚，Alina忽然在IG Story怒斥「人在做 天在看」，又指「到底一間公司可以有幾好，明知人地連飯都就嚟無得食，仲幫人推走晒啲job，又或者將個job比其他人。我覺得真係好amazing架。」但隨後又將此限時動態刪走，令外界懷疑口中主角是她本人還是為男友出頭。

Stanley@MIRROR邱士縉女友Alina李炘頤（原名李靜蓮），7月16日於IG STORY怒斥不公平。（Instagram/@alinaln_）

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