陳倩揚出減醣工具書成銷量冠軍：粉絲由XL至XS勁減50、60磅都有

陳倩揚2020年生完細囡後，短短三個月勁減25磅，更出書與大家分享心得。

「你得我得行動組團長」陳倩揚2020年生完細囡後，短短三個月勁減25磅，然後用心不斷透過社交平台直播教大家如何選擇食物，及親力親為在廚房由淺入深分享家常減醣落磅餐單，務求組員們能夠做到一齊食飽飽輕鬆減磅，現在facebook群組建立達12餘萬粉絲團，最近更於書展出版 「減醣工具書」，祈望大家摒棄減磅要捱餓捱苦嘅想法，只要透過適當的食物配搭及選擇，輕鬆飽住落磅不是夢。

倩揚產後體重一度升至135磅。（受訪者提供）

陳倩揚祈望大家摒棄減磅要捱餓捱苦嘅想法。

陳倩揚表示：「減磅一定要食得啱食得飽，先可以有動力堅持，從而建立持續性，所以參考及整合咗呢套方法同大家分享，好多朋友、組員試完都好鍾意這種減醣食法。這一年半有多以來，綜合組員們嘅減磅成績，有輕鬆減十磅八磅至由XL 至XS勁減50、60磅也比比皆有。粗略統計整個群組若只計1成活躍率，眾人減達十萬磅！無論是產後媽媽，OL族，男士們，甚至銀髮一族也踴躍於組內分享鼓舞成績，更有不少銀髮族透過減醣飲食法，逐漸舒緩三高之困擾。「我最大嘅願望係：大家可以健康落磅，終極目標為重整健康生活模式。」

書展首兩日有陳倩揚粉絲更於早上七點到場排隊，等書展10點一開場立即衝到攤位搶購書及換領禮物。

倩揚為回饋組員、讀者，更自掏腰包出五位數字準備禮品及福袋等予買書的支持者，最緊要大家開心。書展首兩日有粉絲更於早上七點到場排隊，等書展10點一開場立即衝到攤位搶購書及換領禮物。書商表示，首日禮物包於頭30分鐘已將搶購一空，倩揚嘅作品暫列銷量首位。