黎明、麥浚龍合唱《忘記和記》　Juno憶堅持邀合唱促成金曲

黎明（Leon）《Talk & Sing 2021紅館演唱會》昨晚（16日）第7場演出，Leon每晚在台上都會提及麥浚龍（Juno）的《耿耿於懷》，昨晚終於邀請了原唱者擔任特別嘉賓，Juno上台，Leon對他說：「頭先講嘅故事係真架，真係我朋友個仔嘅失戀故事，我啲歌開心啲，你多啲失戀歌。」二人心有靈犀全黑造型，再說：「我鍾意彩色多啲，你鍾意黑白，估唔到今晚襯咗！」

黎明（Leon）《Talk & Sing 2021紅館演唱會》昨晚（16日）第7場演出。

黎明和Juno心有靈犀全黑造型。

前年他們首度合唱《忘記和記》，成為多個流行榜冠軍歌。昨晚Juno憶述邀請Leon合唱過程是個冒險之旅，Juno說：「我打俾Leon合作之前，我先問Mark（雷頌德），佢立即同我講：唔得架，唔得架，你算罷啦！我諗住機會一半一半，都打俾Leon試吓啦！而你好快答應。每次追求新創作，當中都有冒險成份，好刺激，亦孕育咗我哋嘅合作，我希望唔係只此一次。」Leon認同：「Yes！」又說：「通常我好爽快，俾我諗一晚。嗰次我真係諗咗一晚就答應，因為真係寫得好好。」然後二人合唱《忘記和記》，全場興奮歡呼。

昨晚有寰亞傳媒執行董事葉采得、騰訊音樂高層Cussion、蘇志威、佘詩曼、陳伶俐、方皓文和江海迦（Aga）等好友捧場，阿佘睇到好投入，不停揮動手機燈跟住大合唱。

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回顧前晚鄭伊健做嘉賓，背對背Chok住合唱《友情歲月》，點擊圖片：